Álvaro Torres le canta "Chiquita mía" a hija de Srta Dayana durante grabación con la cantante cubana

La cantante cubana Srta Dayana está de vuelta con todo. Luego de estrenar su tema "Me va mejor", ahora le dio una gran sorpresa a sus seguidores al anunciar colaboración con el reconocido cantautor Álvaro Torres, muy seguido por la comunidad cubana.

Si bien la noticia de un tema entre ambos artistas ha dejado a los seguidores muy contentos, la verdadera protagonista del video que compartieron los cantantes desde el estudio de grabación fue la pequeña Victoria, hija de Srta Dayana, que tiene enamorados a todos sus fans y Álvaro Torres no ha sido la excepción.

"Este angelito que ven acá es Victoria", dijo el músico salvadoreño mientras hablaba de la nueva colaboración que viene con la cantante cubana.

Poco después, Torres se giró hacia la bebé, le agarró la manito y entonó parte de uno de sus temas más especiales, escrito para su propia hija, "Chiquita mía"; un momento que la pequeñita, a juzgar por sus sonrisas, disfrutó muchísimo.

En cuanto a la colaboración, Álvaro Torres adelantó que se trata de una versión de su tema "Te va a doler", pero en un terreno no común para él: "Es un proyecto muy especial. Pocas veces yo he tenido featuring con colegas pero esta vez me presentaron un proyecto bien bonito con una de mis canciones y decidí participar".

Por su parte, Dayana aseguró que los seguidores del artista van a tener la oportunidad de verlo haciendo algo que no había hecho antes y que podrán disfrutar del tema en agosto.

A finales de septiembre del año pasado, Srta Dayana cumplió su sueño de cantar con Álvaro Torres en Miami, con el tema "Buenos amigos", que el artista popularizó junto a Selena Quintanilla.

Torres resaltó que había decidido trabajar nuevamente con la artista cubana porque disfruta colaborar con gente "talentosa y humilde".

"Muchas gracias, maestro, por la oportunidad. Esto es un sueño realizado. El tema ya está grabado y sé que lo van a disfrutar", dijo Srta Dayana.

