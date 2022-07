Apuñalan a un hombre en Sancti Spíritus para robarle su moto eléctrica

Un hombre fue apuñalado en Sancti Spíritus por tres jóvenes que intentaron robarle su moto eléctrica y casi lo matan.

El hecho ocurrió entre la noche del pasado 14 de junio y la madrugada del 15, y fue relatado por el semanario Escambray en un reportaje acerca del aumento de motorinas en el territorio.

La víctima, cuyo nombre fue ocultado para evitar represalias, conducía sobre las 11:21 pm cuando los tres ladrones, de entre 18 y 22 años, lo pararon y le ofrecieron dinero si los llevaba hasta la zona llamada el Camino de las Cañas, en la barriada de Colón.

Al llegar a la sucursal Cimex, uno de los jóvenes le pidió avanzar por un terreno baldío donde no se veían casas porque supuestamente allí, detrás de unos matorrales, lo esperaba su novia.

Fue entonces cuando el chofer sospechó de que todo era mentira y lo que hizo fue acelerar en un intento por evadir la trampa.

Inmediatamente el joven sacó un cuchillo y lo cortó en el cuello. A punto de ser degollado, el herido saltó de la motorina aún en movimiento, que siguió avanzando y chocó contra una cerca.

El dueño de la moto, empapado en sangre, trató de huir, pero su atacante le infligió dos puñaladas más: una cerca del corazón y la otra casi rozándole un riñón.

"Fue pensar en mi familia lo que me salvó. Luchaba por mi vida y a la vez pensaba en mi hijo que en diciembre cumple 11 años, en mi esposa, en lo duro que sería para todos si me mataran allí. La adrenalina también hizo lo suyo y no sentía dolor. Solo me defendía como podía, con uñas y dientes. Los otros dos que estaban sacando la motorina del hueco en el que había caído de pronto venían también pa’rriba de mí y creí que ese iba a ser el final", relató a Escambray.

A pesar de la gravedad de las heridas, la víctima logró escapar y correr a un lugar seguro, donde pudo llamar a la policía.

Los tres malhechores fueron detenidos en menos de 24 horas y su dueño recuperó la moto eléctrica.

QUEDAN ROBOS PENDIENTES DE SOLUCIONAR EN LA PROVINCIA

Precisa el reportaje que en lo que va de año el Ministerio del Interior (MININT), de conjunto con la población, ha esclarecido el robo de seis motos eléctricas en la provincia espirituana, pero admitió que quedan casos pendientes de esclarecer.

El mayor Yéster Reyes Marrero, primer oficial de la jefatura de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), detalló que este delito ocurre con mayor frecuencia en el municipio cabecera, seguido de Cabaiguán, Jatibonico y Trinidad.

Las áreas de mayor concentración delictiva son el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos y sus inmediaciones, el parque Serafín Sánchez Valdivia, el Honorato del Castillo y zonas periféricas de la ciudad donde la densidad poblacional es relativamente baja.

"En el caso del hospital, las personas no hacen uso del parqueo oficial y dejan la motorina en áreas donde la vigilancia es nula, tan solo por no pagar el importe establecido", dijo el oficial.

Reyes Marrero criticó a los motoristas por no aprovechar los parqueos que existen en el centro de la ciudad de Sancti Spíritus, y deja sus vehículos en otros lugares, como a un costado de la biblioteca provincial o en calles laterales a la Parroquial Mayor, donde han ocurridos varios robos.

"Sin lugar a duda, es el descuido de los propietarios la principal causa que favorece hoy la sustracción de ciclomotores eléctricos en Sancti Spíritus. La mayoría de sus dueños creen que el sistema de seguridad de los mismos es suficiente para evitar el hurto, pero la realidad ha demostrado que este se vulnera con facilidad", dijo.

"Son muchas las personas que a altas horas de la noche circulan en motorinas por lugares apartados y esto también favorece el hecho delictivo. A veces el dueño del ciclomotor llega a centros recreativos como paladares y discotecas, lo deja en la entrada y, una vez concluida la gestión, se percata de que ha sido sustraído", añadió.

El policía también alertó a los padres que permiten que sus hijos menores de edad, con pocas habilidades para manejar una moto eléctrica, circulen por lugares poco frecuentados o centros educativos, donde parquean en áreas sin seguridad.

Explicó que los ladrones actúan en grupos. Uno sustrae la motorina y uno o dos más favorecen la huida.

"Hoy nos enfrascamos en eliminar los factores de riesgo y, como parte del sistema de enfrentamiento nocturno de la PNR, visitamos centros recreativos y zonas aledañas a parqueos y cuando nos percatamos de un ciclomotor eléctrico desprotegido, buscamos al dueño y lo alertamos", recalcó.