Alexis Valdés condena cortes de Internet en Cuba por protestas: "Siempre la misma táctica de tapar la verdad"

El humorista y presentador Alexis Valdés condenó la medida del gobierno cubano de cortar el servicio de Internet a la población durante las protestas ocurridas el jueves por la noche en Los Palacios.

"Siempre [que] hay protestas cortan el Internet. Es la manera de intentar que el país no sepa lo que está pasando. Siempre la misma táctica de tapar la verdad", afirmó en su muro de Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Alexis Valdés

El cantautor compartió el video de la protesta, en la que cientos de vecinos del municipio pinareño salieron a las calles de manera pacífica para reclamar sus derechos, e hicieron sonar calderos mientras gritaban frases como "El pueblo está cansado", "Aquí hay niños sin comer" y "Oye, policía, pinga".

Como respuesta, el régimen suprimió el servicio de Internet en al menos nueve ciudades, de acuerdo con reportes de usuarios que no tuvieron acceso a la red de datos móviles.

El proyecto Inventario, especializado en periodismo de datos, registró afectaciones en los municipios de Guanabacoa, Plaza, Diez de Octubre y Playa, en La Habana, así como Holguín, Matanzas, Varadero, Cienfuegos y Santa Clara.

Según la información ofrecida por Internet Outage Alerts, el corte a la red de datos móviles ocurrió entre 12:50 a.m. y la 1:40 a.m.

Ello fue confirmado por el portal especializado Net Blocks, un observatorio de desconexiones en Internet, cuyos datos mostraron que hubo una interrupción en el servicio en Cuba de aproximadamente 45 minutos.

"El incidente se produce en medio de protestas en Pinar del Río y sus alrededores que corroboran los informes de la pérdida de comunicaciones", precisó el sitio.

También la influencer española Rosa Martorell envió un mensaje al gobernante Miguel Díaz-Canel, a quien le advirtió que retirar el servicio a la red de redes no impedirá que el mundo sepa la verdad de lo que ocurre en Cuba.

"Esto sí es la Cuba de verdad, Díaz-Canel. Por mucho que les quites el Internet, ya no engañas a nadie. Ahora sí que sí", expresó la joven, junto a los hashtag "Díaz-Canel, Cuba no te quiere", "Cuba no se calla" y "Cuba pa' la calle".