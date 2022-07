Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones durante todo el día

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció apagones por déficit de capacidad de generación este lunes a lo largo y ancho del país.

En sus redes sociales informó que este domingo tuvieron cortes del servicio eléctrico a partir de las 6:50 de la mañana: "La máxima afectación en la noche fue 628 MW a las 21:40 horas coincidiendo con el horario pico".

La UNE confirmó que el servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este lunes y que los apagones continuarán pues estiman que habrá "una afectación máxima de 550 MW en el horario diurno".

Señalaron que en la actualidad se encuentran fuera de servicio las unidades 6, 7 y 8 de la CTE Mariel, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 3 de la CTE Rente, todas ellas por presentar averías.

Además, está en mantenimiento la unidad 6 de la CTE Nuevitas por lo que se mantienen limitaciones en la generación térmica (514 MW).

"Para el horario pico, se pronostica el completamiento de la unidad 4 de la CTE Cienfuegos con 30 MW y la utilización de 88 MW en motores diésel. Con este pronóstico, se estima para el horario pico una disponibilidad de 2,480 MW y una demanda máxima de 2,950 MW, para un déficit de 470 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 540 MW al pico", dice la nota oficial.

En los comentarios a la publicación usuarios mostraron el malestar y los inconvenientes que generan estos apagones incesantes y criticaron al gobierno por la mala gestión de la crisis energética en el país.

"Se me agotó la paciencia. Esto es una falta de respeto. Hoy mis niños se fueron mal desayunados porque no pude hacerles una simple tortilla y para la escuela se tuvieron que ir con el refresco caliente porque no hubo ni chance de que se congelarán. ¡Qué impotencia con este país Dios mío!", dijo una madre cubana.

Otra persona preguntó al gobierno "por qué no dejan de invertir en hoteles para invertir en electricidad". Los usuarios mostraron su malestar con los apagones desde provincias como Cienfuegos, Matanzas, Holguín entre otras.

En La Habana también confirmaron apagones para este lunes, en los municipios La Lisa y Boyeros. El corte del servicio se producirá entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.