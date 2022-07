Salma Hayek invitó a cenar a Tom Cruise y no fue lo que esperaba

Salma Hayek tiene buenos amigos en el mundo de la industria del entretenimiento, y uno de ellos es el actor Tom Cruise, con quien coincidió en Londres. Aprovechando que los dos estaban en la ciudad quedaron para cenar, pasar un rato agradable y seguramente ponerse al día. Algo que finalmente no pudo ser, ya que la noche fue de todo menos tranquila para ellos...

Fue la actriz mexicana la que resumió cómo fue su velada con el actor en un post de Instagram que tituló "Cuando invitas a tu amigo Tom a cenar". Y el carrusel de fotos y vídeos es un reflejo de cómo transcurrió su noche londinense...

En las imágenes que conforman el post podemos ver cómo el protagonista de Top Gun (2022) estuvo toda la noche posando para selfies de los fans que se acercaban hasta él para pedirle una foto. Y por lo que muestra Salma Hayek no fueron pocos...

En la instantánea de portada podemos ver a los dos caminando con guardaespaldas junto a ellos, mientras que la actriz tiene cara de incomodidad.

Los actores estuvieron acompañados por el marido de la actriz mexicana, Francois-Henri Pinault, y todo apunta a que la noche no fue para disfrutar de una velada tranquila sino para ser el centro de atención del restaurante en el que estuvieron, sobre todo Tom.

Este post no ha pasado desapercibido en el mundo virtual, donde a muchos usuarios no les extrañó el revuelo que causó tener a dos estrellas de su nivel en un establecimiento, mientras que a otros no les han hecho gracia las imágenes y sentenciaron que, incluso dos famosos como ellos, deberían disponer de su tiempo para poder divertirse sin tener decenas de personas detrás.

Y tú, ¿qué opinas?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.