Alertas sobre robos a choferes en aeropuerto de La Habana

Choferes de La Habana alertaron nuevamente por los asaltos que tienen lugar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional "José Martí", sobre todo en las zonas controladas por semáforos.

"Me sacaron del maletero maletas y ni cuenta me di. Eso pasa con frecuencia y la PNR no hace nada al respecto", escribió un conductor en el grupo ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas! de Facebook.

Captura de pantalla de Facebook

De acuerdo con los testimonios de los choferes que participaron en el debate, los asaltos tienen lugar preferentemente en la noche, fundamentalmente en Boyeros, zonas cercanas a la CUJAE y en la 6 Vías.

"En varias ocasiones he comentado sobre esto, son los llamados piratas, que operan en la autopista y Carretera Central", dijo un internauta que aseguró ser víctima de este tipo de vandalismo en 2015 frente al parque Lenin, en La Habana.

Otros usuarios de la red social señalaron a los policías de permitir esta situación debido al alto nivel de corrupción que hay entre los uniformados.

"Están coordinados con la PNR. por eso no hacen nada", aseguró una persona.

Esta no es la primera vez que se han pronunciado los choferes cubanos sobre el incremento de robos en los alrededores del`principal aeropuerto del país y la falta de seguridad que enfrentan

Hasta el momento de redactar esta nota CiberCuba no ha podido obtener una declaración de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que ni ha afirmado ni desmentido la denuncia.

En Cuba no hay datos oficiales sobre el nivel de peligrosidad del país ni del incremento de delitos en los últimos tiempos a consecuencia del deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos, por lo que el oficialismo puede dar una imagen distoricionada de"país seguro", fundamentalmente para atraer al turismo internacional, de ahí que algunas aseguradoras de viajes presenten al la isla como un buen destino.

Sin embargo, la extensión y uso de las redes sociales en Cuba y la prensa independiente se encargan de mostrar una versión de la realidad que contrasta con el ambiente de tranquilidad oficial.

"Hago un llamado de alerta a todos aquellos que recogen familiares, amigos o clientes en la tarde-noche, madrugada o ya en cualquier horario en el Aeropuerto, pues ya he visto más de una publicación con quejas sobre que les han robado las maletas de dichos pasajeros", escribió en Facebook una cubana a inicios de julio.

El objetivo era criticar la inseguridad y el asalto a los conductores que mueven mercancías y pasajeros desde esa terminal aeroportuaria hacia otros destinos.

"El esfuerzo de toda una semana en un viaje para invertir y traer cositas para su familia nunca imaginó que podía derivar en que al llegar a casa solo tuviera la ropa que traía puesta", lamentó.

Otra víctima de los asaltos en La Habana describió que un hombre y una mujer le quisieron obligar a que entregara su cadena de oro, valorada en mil dólares, y un anillo; todo esto después de llegar desde Miami y mientras conducía un turismo.

"Me abrió la puerta, súper rápido, me intentó halar por el pulóver, me lo rompió", describió.