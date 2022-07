La Diosa: "Se acabaron las alteraciones y las griterías"

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, mejor conocida como La Diosa, regresó de Europa cargada de satisfacción por el éxito de su gira y dispuesta a enfocarse en su carrera y su crecimiento profesional.

La artista aseguró a sus seguidores en un video en redes sociales este jueves que había decidido "que se acabaron las alteraciones de La Diosa y las griterías y que la gente me odie a morir".

La intérprete de "Ahora", no obstante, dejó claro que no permitirá que nadie se aproveche de los frutos que ha cosechado con tanto esfuerzo y que usen su música o su popularidad para sacar provecho.

"Enemigos que quieran tratar de molestarme utilizando mi música porque no tienen creatividad y tratando de jugar a un juego para molestarme, para colocarse, para pegarse y tratando de monetizar en YouTube con mis ideas, pues sepan que estamos en la era del strike cantado", dijo la cantante, que aseguró que no dudaría en denunciar a cualquiera que use su música sin su consentimiento o viole los derechos de autor.

Aunque comenzó de forma generalizada, La Diosa luego aclaró que le había hecho la primera denuncia al canal de YouTube de la cubana Clara Cabrera, con quien ha tenido rencillas en varias ocasiones, por usar su música, y le advirtió que "al tercer strike" le cerrarían la cuenta en la plataforma.

Hace un par de años, La Diosa y Clara mantuvieron varios enfrentamientos en las redes sociales.

"¿Por qué siempre me mencionas a mí en todas tus boberías y estupideces? (…) Cuando tú pidas perdón a todas las mujeres que le has faltado el respeto y a mí personalmente, que te metiste conmigo diciéndome Úrsula, entonces después te haces la de la lástima", dijo La Diosa en una directa en agosto de 2020.

Cuando La Diosa anunció su gira por Estados Unidos ese mismo años, que finalmente no llegó a producirse, Clara Cabrera lanzó una campaña de recogida de firmas para que fuese cancelado el tour.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.