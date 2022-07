La OMS activa el máximo nivel de alerta por la viruela del mono

La Organización Mundial de la Salud (OMS) activó este sábado el máximo nivel de alerta por la viruela del mono, luego de que se reportaran más de 16,000 casos en 75 países.

El doctor Tedros Adhanom Gebreyesus, director general de la OMS, aclaró que “aunque estoy declarando una emergencia de salud pública de importancia internacional, por el momento este es un brote que se concentra entre hombres que tienen sexo con hombres, especialmente aquellos con múltiples parejas sexuales”.

De acuerdo con esta institución de las Naciones Unidas, este estado de emergencia permite que “los países pongan en marcha los protocolos necesarios con los que intentar contener un brote viral y evitar que se convierta en una pandemia”.

La última vez que la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión de este tipo fue en enero de 2020 cuando comenzó la expansión internacional del COVID-19. Para Adhanom, resulta necesario dar nuevamente ese paso porque si bien en junio pasado se habían notificado 3,040 casos de viruela del mono en 47 países, “desde entonces, el brote ha seguido creciendo y ahora hay más de 16,000 casos reportados de 75 países y territorios, y cinco muertes”.

Según el máximo representante de la OMS, consideró cinco elementos antes de declarar la alerta sanitaria internacional. En primer lugar “ la información proporcionada por los países, que en este caso muestra que este virus se ha propagado rápidamente a muchos países que no lo habían visto antes”, mientras que en segunda instancia tuvo en cuenta “los tres criterios para declarar una emergencia de salud pública de importancia internacional según el Reglamento Sanitario Internacional, que se han cumplido”.

Adhanom también consideró que los asesores del Comité de Emergencias no lograron llegar a un consenso en su último encuentro, celebrado el jueves último; que los principios científicos, las pruebas y otras informaciones pertinentes son insuficientes y dejan muchas incógnitas y que es exponencialmente alto el riesgo para la salud humana a partir de las elevadas posibilidades de propagación internacional y el potencial de interferencia con el tránsito de viajeros de una nación a otra.

“En resumen, tenemos un brote que se ha extendido por todo el mundo rápidamente, a través de nuevos modos de transmisión, sobre los que entendemos muy poco, y que cumple los criterios del Reglamento Sanitario Internacional”, agregó el director de la OMS que también expresó preocupación por el peligro que supone este virus con respecto al estigma y la discriminación, pues se transmite a través del sexo.

Adhanom destacó que la buena noticia con respecto a la viruela del mono es que los brotes son perfectamente controlables y que la mayoría de los países cuentan con herramientas para su erradicación, aunque no exista una vacuna específica para lograr la inmunidad. El especialista significó que resultan útiles las experiencias de trabajo con respecto al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

Asimismo señaló que la OMS propuso una serie de recomendaciones a cuatro grupos de países, incluidos los que hasta el momento no han reportado ningún caso de la enfermedad y los que no lo han hecho durante los últimos 21 días. No obstante, las indicaciones resultan válidas también para los Estados que presentan casos importados recientes, los que tienen transmisión de persona a persona, los que han anunciado contagios a través de los animales e incluso aquellas naciones con la capacidad para fabricar pruebas de diagnóstico, vacunas y terapias.

Estas son las directrices de la OMS ante el aumento de la viruela del mono a nivel global:

Implementar una respuesta coordinada para detener la transmisión y proteger a los grupos vulnerables.

Involucrar y proteger a las comunidades afectadas.

Intensificar la vigilancia y las medidas de salud pública.

Reforzar la gestión clínica y la prevención y el control de la infección en hospitales y clínicas.

Acelerar la investigación sobre el uso de vacunas, terapias y otras herramientas.

Recomendaciones sobre los viajes internacionales.

A inicios de junio pasado, las autoridades cubanas aseguraron que, hasta ese momento, no se habían reportado casos de viruela del mono en el país. José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, afirmó que el Sistema de Vigilancia estaba activado para detectar esta enfermedad y para tomar las medidas correspondientes con el fin de evitar su propagación.

Actualmente la atención sanitaria en Cuba atraviesa una compleja situación, pues además de un leve incremento en los casos de COVID-19, existe una expansión alarmante del dengue, en los serotipos 1,2 y 3, lo cual ha causado la muerte de varias personas, incluidos niños y embarazadas.