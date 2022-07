Fallece motorista al chocar contra un carretón de caballos en Sancti Spíritus

Un motorista perdió la vida el domingo por la noche tras impactarse contra un carretón de caballos a la entrada de Sancti Spíritus.

En el trágico accidente resultaron heridas otras dos personas que se encuentran graves, según afirmaron miembros en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!.".

Diego Pereira, testigo del suceso, precisó que este ocurrió en el kilómetro 380 de la Carretera Central.

"Una moto de carrera le entró por atrás a una arañita. Un muerto y dos graves. Luego publico las fotos mi gente. El lugar está lleno de sangre y la moto destrozada", dijo.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Un espirituano precisó que la moto accidentada es de marca Honda.

Por su parte, el usuario Víctor Correa Rosario, trabajador de la salud, compartió un breve video al pasar por el lugar del hecho en el que se ve la moto tirada en la carretera en medio de la oscuridad.

"Accidente ahora mismo en la recta de Chambelón a la escuela de computación, en Sancti Spíritus. Un fallecido, el chofer de la moto, al parecer se impactó contra un carretón", describió.

Captura de Facebook / ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!

Otro testigo, trabajador del transporte, subrayó que realmente la moto deportiva estaba totalmente devastada.

Varios internautas criticaron la existencia de carretas de tracción animal que circulan por las carreteras cubanas de noche y sin ninguna iluminación, con el consiguiente peligro que representan para otros vehículos.

"Con un carretón, y no hay policías o leyes que le puedan poner multas a esos carretones por las noches, qué hace eso en las vías oscuros y sin nada que alumbren. Entre vacas sueltas y carretones en horario que no pueden circular, seguirán más muertes cada día. No es fácil, es verdad que será su único transporte, pero por favor, pongan luces con una batería y luces de LED...", demandó un matancero.

Un joven holguinero pidió que después de las 6:00 pm prohíban circular a esos vehículos. "Hasta cuando van a seguir esas carretas de noche (...). Sin luz, sin una señal, sin nada. Ahora quién paga el muerto", cuestionó.

"Y ahora la policía cuando tienes un accidente con uno de estos o con un animal suelto en la vía, te dice que no estabas prestando la debida atención a la conducción del vehículo. En fin, aunque tú vengas cumpliendo todo, al final siempre se la aplican a los choferes", denunció un ingeniero.

"Siguen los carretoneros haciendo lo que les da la gana a cualquier hora del día y de la noche, y no hay quien le ponga frenos. Hasta cuándo, señores, van a permitir esa situación", dijo otro internauta.