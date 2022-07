Anuncio de panadería en moneda nacional en Cienfuegos desata críticas: "Ojalá sea siempre 26"

La Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en Cienfuegos inauguró una panadería-dulcería en moneda nacional y el anuncio desató críticas en las redes sociales.

"Otra opción en Cienfuegos nos ofrece la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria. Inaugurada la panadería-dulcería Dragón Dorado, ubicada en el boulevard de la capital provincial, con una oferta en moneda nacional. Siempre en 26", anunció el Telecentro Perlavisión.

Facebook Telecentro Perlavisión

La reacción de los cienfuegueros ante el anunció no tardó en aparecer. Los comentarios de los ciudadanos en su mayoría son críticos. Denuncian irresponsabilidad del gobierno por invertir en un proyecto que no podrán mantener.

"No entiendo nada, cómo que inauguraron otra panadería-dulcería si el problema no es por falta de locales, sino de insumos para mantenerlas. ¿Acaso Doña Neli, Dulcinea y otras tantas dulcerías no se pasan el día cerradas por falta de materias primas? ¿Para qué invertir en nuevos espacios, si con los que hay nunca se trabaja y la población carece de estos productos a diario?, se preguntó una usuaria en Facebook.

Captura de imagen de los comentarios

Una persona se refirió a la oferta, pidió que sea fuerte para que puedan dar respuesta a la alta demanda de dulces y panes que hay en el territorio y que el gobierno desde hace tiempo no puede cubrir.

"Espero la oferta este bien fuerte y sea bastante para abastecer a este pueblo que lleva tiempo con muchos niños sin comer dulce. A la publicidad de la noticia le falta mucho desarrollo: decir si el precio está asequible al pueblo, si habrá cantidad suficiente para que no haya colas... Estamos celebrando la rebeldía nacional, así que espero no lo pongan por MLC", comentó otra persona.

Panadería-dulcería en Cienfuegos, día de inauguración por 26 de julio 2022

La panadería-dulcería se inauguró tras ser declarada la ciudad como sede del Acto oficial del 26 de Julio. Esto también ha sido motivo de críticas, pues la mayoría de las personas creen que se trata una fachada política.

"Eso es solo fachada para el 26 de Julio. Luego la misma historia de siempre. Caballero siempre es lo mismo, cuento y más cuento. Miren Doña Neli, La Ceiba en la Calzada. En fin... el mar", dijo otro lugareño.

"A la semana la oferta es el 2% de lo que hay ahí y después bla, bla, bla... que no hay materia prima... o no hay, no hay, no hay. Aquí nada bueno es para siempre, pero para siempre ha sido la porquería que tenemos", dijo otro usuario.

Otra persona exigió al gobierno que abra locales gastronómicos en los municipios de Cienfuegos. "La capital provincial no es donde único viven cienfuegueros. ¿Y el resto de los municipios? Siempre lo mejor se lo llevan las capitales provinciales. Mejoren las condiciones de vida de los municipios también", dijo.

Una cubana prometió mantener informados a los cienfuegueros sobre lo que habrá en la dulcería dentro de un par de semanas. "Esperen fotos en 15 días que las voy a publicar y etiquetar a Perlavisión, al gobierno, la radio etc. A ver cómo les queda el reportaje ese día, con los mostradores vacíos", dijo.

"Le han demostrado al pueblo que cuando se trata de vistilla política para eso sí hay dinero", dijo otro cubano indignado con la apertura del nuevo local.

La dulcería se inauguró en lo que otrora fuera un céntrico restaurante de la ciudad, "El Dragón Dorado". En distintas épocas tuvo ofertas gastronómicas diferentes, desde comida asiática, hasta comida típica cienfueguera. Era un lugar donde hacer una pausa para una cerveza, un cóctel o quedar para almorzar con algún amigo.