Familia cubana sobrevive a incendio en su casa

Casa habanera incendiada Foto © Dayan Ramírez / Facebook

Una familia de La Habana resultó ilesa en un aparatoso incendio, provocado por la batería de una motorina, y que afectó su casa, informó Dayan Ramírez, uno de los afectados, en su Facebook, donde agradeció las muestras de preocupación y solidaridad de numerosas personas, incluidos desconocidos.

Viví horas súper feas y, como tengo muchas amistades que guardan la moto eléctrica dentro de la casa, quiero recomendarles que extremen los cuidados, evitando poner la moto cerca de la única salida que tengan en la casa, que duerman con las llaves en su mesita de noche, porque, en cuestiones de pocos minutos, la casa puede volverse una bola de humo, que te impide ver hasta tu propia mano, contó Ramírez.

La batería que explotó no estaba conectada a la moto, hacía mucho tiempo que no se usaba, era original, nada de reparada, no estaba cargándose; simplemente explotó, y es increíble la fuerza de destrucción que tiene una baterías de esas. ¡Ojalá nadie tenga que pasar por esto, y menos aun sentir el peligro de la vida de un hijo! Tengan mucho cuidado, concluyó el afectado; sin ofrecer detalles de los daños sufridos en casa.

Hace menos de una semana, dos motorinas se incendiaron en un parqueo del hospital Lenin, en Holguín; y poco antes un carro se incendió en San Miguel del Padrón; sin que se reportaran víctimas fatales o heridos.

A principios de julio ocurrió otro incidente similar. Esta vez estallaron dos autos, en Las Tunas y Ciego de Ávila y una moto en la ciudad de Cienfuegos.

A fines de junio, la presunta explosión de una moto eléctrica en un parqueo estatal del Cerro, en La Habana, provocó un incendio que calcinó 12 motos eléctricas y daños considerables en vehículos y edificaciones aledaños.