Yunior García critica Con Filo: "El programa más detestable de la televisión cubana"

El opositor y dramaturgo Yunior García Aguilera criticó este viernes el programa de Con Filo, de la Televisión Cubana, aseguró que era el más detestable de este medio oficialista de comunicación y advirtió que constituía un gasto injustificable de dinero público.

“Con Filo es, por mucho, el programa más detestable de la televisión cubana. No usan la ironía, usan el cinismo rancio de su creador, Iroel Sánchez y su secta fundamentalista. No emplean el humor, segregan el pus de una política gangrenada y maloliente. No defienden con argumentos sus posturas, sino que denigran a todo cubano que no piense como ellos”, escribió García Aguilera en su cuenta de Facebook.

Facebook/ Yunior García Aguilera

El artista cubano, exiliado desde noviembre pasado en España, destacó que lo peor del mencionado espacio televisivo es que, precisamente, no se hace con dinero de sus impulsores, sino con fondos públicos que debieran destinarse a creaciones que respondan a los intereses de los cubanos.

“En Con Filo hemos visto al presentador más desinflado e impopular de la pequeña pantalla. Si le quitaran la musiquita insoportable que intenta aportar ritmo a costa de provocar migraña, nos quedaría un Michel descafeinado, a punto de bostezar en cada parlamento. Ni siquiera voy a referirme al círculo infantil que lo acompaña. Germán Pinelli y Consuelito Vidal se escandalizarían ante semejante ausencia de carisma y frente a una dicción tan forzada y torpe”, apuntó el activista.

García Aguilera criticó además la factura del programa, que surgió bajo la égida de Cubadebate, porque han aparecido desde errores ortográficos hasta manipulación ideológica barata y un sesgo informativo de marca mayor que lo convierten en un “pujo propagandístico”.

“Han calumniado a cuanto cubano o cubana alce la voz con un discurso medianamente opuesto al oficial. En un país normal, podrían incluso ser llevados ante los tribunales, por difamación. Pero ya sabemos que Cuba no es un país normal, y sus tribunales, menos.Si Con Filo quiere existir, que lo haga desde un canal de YouTube, con su dinero, no con el de los ciudadanos a los que insultan y calumnian”.

El fundador de la plataforma Archipiélago propuso en su publicación que los cubanos que deseen que ese programa salga de la parrilla del medio de comunicación llamen con insistencia a los números de atención a la población, posiblemente del Instituto de Información y Comunicación Social, nuevo nombre que pusieron al extinto ICRT.

“Propongo que, en las redes sociales de la televisión nacional, exijamos que sustituyan esa mediocridad por algo con buen gusto, calidad y algo de ética. Propongo que se hagan cartas, se recojan firmas, se realicen encuestas, se deje bien claro lo que creen los espectadores sobre un bodrio que nos empujan, dos veces por semana, en horario estelar”, agregó García Aguilera.

El opositor también pidió a los que secunden su iniciativa utilizar la etiqueta #FueraConFilo en las redes sociales.

“¡De madre que, además de las colas y los apagones, el día que haya corriente... le zumben a Cuba un Con Filo antes de la novela! El programa no es un machete, como ellos suponen. Es un sacapuntas de los malos, de esos que, hagas lo que hagas, siempre le joden la punta al lápiz”, advirtió al final de su post.

Una muestra del rechazo de los cubanos hacia el mentado espacio televisivo es que la publicación de García Aguilera se ha vuelto viral y hasta el momento de salida de esta nota, cuenta con más de 1,700 reacciones y cerca de 560 comentarios. Además ha sido compartida por más de 470 otros usuarios de la red social.

“Lo peor es la onda Luis Carbonell con ademanes exagerados y una supuesta chispa inexistente que da más vergüenza ajena que otra cosa”, “Son simplemente chivatos de la SE [Seguridad del Estado ] con tribuna y que manipulan un presupuesto estatal infinito”, “Lo único que no es detestable en la TV Cubana es la cartelera y es porque dura menos de cinco minutos”, señalaron algunos foristas.

Recientemente el periodista y escritor cubano Carlos Manuel Álvarez también manifestó su repulsión por Con Filo, luego de que fuese blanco de las tergiversaciones que construye el espacio. "Me dice mi madre que han sacado en el programa Con Filo (jamás he visto eso ni lo voy a ver) mi post en el que digo que estaría dispuesto a subirme a una flotilla pacífica para reclamar el derecho legítimo de entrada a nuestro país. A mí esos chupatintas no me van a tergiversar, el batallón entero de la propaganda castrista no conoce el lenguaje un cuarto de lo que lo conozco yo. No hablo por gusto, no pinto farol, no practico la demagogia ni la bravuconería”, recalcó.