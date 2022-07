Estafan 1,300 dólares en pago de renta a cubana recién llegada a Miami

Una cubana recién llegada a Miami perdió 1,300 dólares como parte de una estafa en el pago de renta de una habitación, de la que también fueron víctimas otras familias.

Identificada como Yoani por Univisión, la joven dijo que perdió en el engaño todos los ahorros que logró traer de Cuba y lo que le habían regalados sus amigos al llegar a la urbe, ubicada en el sur de Florida, Estados Unidos.

“Todo el dinerito que tenía cuando llegué al país, lo que me regalaron y lo que ahorré con mis amistades en Cuba fue lo que le di a esta señora”, indicó la muchacha que, supuestamente debía mudarse a la supuesta habitación el 1 de agosto.

Contó además que supo de la engañosa renta a través de la app Marketplace, de Facebook y que, luego de pagar, la persona con la que estaba en contacto desapareció por completo. Al llegar al lugar donde tenía previsto vivir, se encontró con al menos otras cinco familias que estaban en la misma situación que ella.

Otra persona, también víctima de la estafa, pero que no fue identificada por el medio de comunicación, lamentó que existan personas tan inescrupulosas. “Estamos con la necesidad de un alquiler y no es posible que nos estén estafando de esta manera”, apuntó.

Yoani agregó en su relato que la vivienda está ubicada en el 3550 de la 95 calle del noroeste del condado de Miami-Dade. Todas las familias que acudieron al lugar contaban incluso con un recibo de pago que, probablemente también fue falsificado por la presunta criminal, por lo que decidieron contactar a la policía local.

“Porque la espero, no me llama y no me responde”, dijo otro hombre que asegura, también lo estafaron, en tanto una persona que reside en la misma dirección afirmó que “una mujer vivía ahí alquilada y era la que mostraba la pieza, pero ya se fue”.

Las autoridades pudieron comprobar, no obstante, que la habitación aparece en los registros del condado Miami-Dade, pero está a nombre de una empresa con sede en Orlando. Por su parte, Marlene Llamas, quien es realtor y especialista en negocios de bienes raíces, confirmó que para evitar estafas de este tipo las personas siempre deben confirmar que están tratando con los dueños directos de las viviendas.

“Cualquier persona puede listar, pero en Facebook Marketplace nadie está confirmando la información ahí”, dijo la experta, que recomienda, como forma más segura de rentar, solicitar los servicios de un especialista con licencia y verificar, en la página web del condado, quién es el dueño de la propiedad.

El precio de las rentas en Miami ha experimentado un alza considerable en los últimos tiempos, siendo una de las ciudades de Estados Unidos con mayor costo de vida de manera general. No obstante, un estudio de Florida Atlantic University, The University of Alabama y Florida Gulf Coast University, permitió pronosticar un descenso en este indicador para 2023.

De acuerdo con esta investigación los precios bajarán en Miami y Florida, mientras que subirán en Nueva York, con un incremento del 21% en su área metropolitana, tras el regreso a sus casas originales de los "refugiados de la COVID-19".