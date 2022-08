Auto de turismo pierde el control tras explotar un neumático en Matanzas

Un auto de turismo perdió el control y se volcó en Matanzas luego de que uno de sus neumáticos explotara.

Usuarios del grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES, por más experiencia y menos víctimas" publicaron imágenes del vehículo volcado fuera de la carretera y aseguraron que no hubo lesionados, solo pérdidas materiales.

"Los dos que iban en el carro estaban como si nada", detalló el post.

Post sobre auto accidentado en Cuba. Captura de Facebook

El internauta Alan Brito Prieto se identificó como el chofer del auto y explicó que no se encontraban bajo los efectos del alcohol ni viajaban a exceso de velocidad: "Para todas aquellas personas que piensan y le siguen echando la culpa al alcohol y el exceso de velocidad les cuento que el del accidente fui yo y como dice la publicación no nos pasó nada"

La causa del accidente fue –afirmó– que "se explotó un neumático entrando a la curva y no hubo nada que pudiera hacer".

"Para los que no andan en autos de turismo les digo que en Cuba no hay neumáticos ring 15 y no hay un Peugeot 301 que tenga buenos los neumáticos. Ayer fuimos a Santa Clara y se nos explotaron dos en la carretera y la renta, para solucionar el problema, te pone los de uso que le quitaron a otros carros", denunció el hombre, residente en Dubái según su información pública en Facebook.

Post del conductor de auto accidentado en Cuba. Captura de Facebook

Asimismo, cuestionó por qué los coches de renta se encuentran en tan mal estado. "Creo que esos coches deberían estar en mejores condiciones, no entiendo cómo se explota un neumático antes de entrar a la curva", apuntó el conductor, quien dijo que iba "para Cárdenas y eso fue en la curva de Los Cocos, en Matanzas, cerca de Varadero".

Los accidentes se han incrementado en Cuba en los últimos meses y una de las causas de ese fenómeno es el mal estado del parque vehicular, que padece la falta de piezas de repuestos y neumáticos.

Accidente de auto en Cuba. Alan Brito en Facebook

Recientemente también se ha visto un incremento de estos hechos que involucran autos de renta, muchos de ellos recién comprados por el Gobierno.

En febrero una mujer y un bebé perdieron la vida en la Autopista Nacional de Cuba cuando el auto de turismo en el que viajaban perdió el control, chocó con un separador de la vía y se volcó. Al igual que en este caso, la conductora tampoco iba a exceso de velocidad.

Accidente de auto en Cuba. Alan Brito en Facebook

Poco antes otra familia que viajó a Cuba desde Italia perdió la vida en la autopista, cuando el coche de alquiler en el que viajaban se partió a la mitad provocando la muerte de una mujer y su hija adolescente.

El pasado 22 de julio otro auto de turismo se salió de la carretera y terminó sumergido en el agua de un río en una zona conocida como Corralillo, en el municipio de Bauta, Artemisa.

En octubre de 2021 el gobierno importó 800 vehículos que serían destinados a la renta para el turismo, ante lo cual decenas de cubanos reaccionaron indignados, pues en la isla apenas había ambulancias para enfrentar la emergencia del Covid-19. Ahora los cubanos tampoco se explican por qué si apenas ha habido turismo en los últimos meses estos vehículos están tan deteriorados.

Los accidentes de tránsito en Cuba aumentaron en el primer semestre de 2022, alcanzando la alarmante cifra de 346 personas fallecidas.

La Dirección Nacional de Tránsito y la Comisión de Vialidad indicó que han tomado medidas para reforzar la seguridad en los tráficos automotores del país y evitar que sigan ocurriendo accidentes con consecuencias fatales. Sin embargo, no detallaron cuáles son esas medidas.