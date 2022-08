Apagones en Cuba por roturas de centrales termoeléctricas

Central Termoeléctrica de Cuba Foto © Facebook / UNE Cuba

La empresa eléctrica de Cuba anunció para este viernes apagones en el horario pico nocturno de 658 MW por falta de generación a causa de la rotura de centrales termoeléctricas.

Durante la mañana habrá una afectación de 750 MW y en la noche podrá ser de hasta 728 MW, según un comunicado oficial.

Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6, 7 y 8 de la termoeléctrica Mariel, la unidad de la central "Otto Parellada", la unidad 4 de la planta de Nuevitas, las unidades 1 y 2 de Felton y la unidad 6 Renté; mientras que continúa en mantenimiento el bloque 4 de la central de Cienfuegos.

Como estaba previsto, en el día anterior hubo apagones las 24 horas del día, con un déficit de 840 MW a las 8:30 p.m., y que se extendió hacia todo el horario de la madrugada.

"No puede ser posible que arreglen y a la hora al día siguiente esté rota; hay que ser más que estúpido para no saber están en el pueblo y no ven las casa", opinó una persona.

"Yo no sé cómo no les da pena a este gobierno mandar a decir qué todas las termoeléctricas del país están rotas. ¿De quién es el problema? Por Dios, respeten aunque sea un poquito el dolor de este pueblo, que ya no podemos más", lamentó otro internauta.

"¿Cuándo volverá a ser el día que no tengamos afectaciones, o la semana en que no pensemos que se va la corriente? No entiendo cómo de repente todas las termoelectricas tienen problemas. Llevamos meses así, sin solución", preguntó otro.