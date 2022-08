Cuba se esfuerza y Estados Unidos decepciona en el ajedrez olímpico

La novena y antepenúltima jornada de la Olimpiada de Ajedrez se jugará mañana en Chennai con un equipo estadounidense que saldrá a lavar la mala imagen ofrecida hasta el momento y dos escuadras cubanas que, desde sus limitaciones, intentarán escalar peldaños en la clasificación.

Los estadounidenses -amplios favoritos precompetencia- han tenido en el cubanoamericano Leinier Domínguez a su mejor elemento, conjuntamente con Wesley So. Les han fallado los tableros de cabecera (Fabiano Caruana y Levon Aronian), y he aquí que en este instante no dependen de sí mismos para ganar el certamen, toda vez que ya desperdiciaron sus chances de doblegar a las selecciones líderes, Armenia e India 2.

En la fecha dominical se las verán con Grecia, a la cual deben vencer y esperar entonces por los resultados de los otros matches relevantes.

Más abajo en la tabla general aparece la modesta escuadra cubana, que ha tenido aciertos encomiables como el éxito sobre Azerbaiyán pero este sábado apenas igualó a dos con Andorra y le ha tocado lidiar contra Francia en el próximo tramo de la lid. El coeficiente promedio de la nómina gala (2621) habla claramente de la etiqueta que llevará en el dual meet.

Por último, las cubanas dieron hoy una buena señal frente a Austria y ahora estarán mesa por medio con República Checa, a la cual aventajan en fuerza de juego colectiva, 2324 por 2260.