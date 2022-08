MINSAP reporta 129 casos de coronavirus

Aplicación de exámenes para detectar el coronavirus en Cuba Foto © Juventud Rebelde

El Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) reportó este viernes 129 casos positivos de COVID-19, lo cual elevó la cifra de pacientes activos a 490, tras el procesamiento de 1,925 muestras de vigilancia epidemiológica.

De acuerdo con la página web de este organismo, la cantidad de cubanos ingresados ascendió a 738, de los cuales 248 esperan la confirmación del padecimiento y 10 se encuentran reportados graves en las salas de cuidados intensivos. En total “el país acumula 14,045,011 muestras realizadas y 1,108,621 positivas”, señalaron las autoridades sanitarias de la isla.

Según la fuente, del total de pacientes detectados, 64 son contactos de enfermos registrados con anterioridad, en tanto tres tuvieron fuente de infección en el extranjero y de 33 no se pudo determinar el punto de contagio.

“De los 129 casos diagnosticados, fueron del sexo femenino 68 y del sexo masculino 61. Se reportan 13 casos asintomáticos (10,1%), acumulándose un total de 147,318 que representa el (13,3 %) de los confirmados hasta la fecha”, indicó el reporte del MINSAP que también informó que 64 pacientes son menores de 20 años, 26 tienen entre 20 y 39, 21 no llegan a los 60, en tanto por encima de las seis décadas se encuentran 18 personas.

Residencia por provincia y municipios de los casos confirmados:

Artemisa: 3 casos

Caimito: 1 (contacto de casos confirmados)

Alquízar: 1 (contacto de casos confirmados)

Mariel: 1 (contacto de casos confirmados)

La Habana: 9 casos

Boyeros: 3 (contactos de casos confirmados)

Plaza de la Revolución: 2 (contactos de casos confirmados)

Regla: 1 (contacto de casos confirmados)

Diez de Octubre: 1 (contacto de casos confirmados)

Cotorro: 1 (contacto de casos confirmados)

Habana del Este: 1 (contacto de casos confirmados)

Mayabeque: 6 casos

Güines: 2 (contactos de casos confirmados)

San José: 1 (contacto de casos confirmados)

Jaruco: 1 (contacto de casos confirmados)

Quivicán: 1 (contacto de casos confirmados)

Santa Cruz: 1 (contacto de casos confirmados)

Matanzas: 8 casos

Matanzas: 2 (contactos de casos confirmados)

Colón: 1 (contacto de casos confirmados)

Jagüey Grande: 1 (contacto de casos confirmados)

Jovellanos: 1 (contacto de casos confirmados)

Unión de Reyes: 1 (contacto de casos confirmados)

Cárdenas: 2 (1 contacto de casos confirmados y 1 importado)

Cienfuegos: 7 casos

Cienfuegos: 5 (4 contactos de casos confirmados y 1 importado)

Lajas: 2 (contactos de casos confirmados)

Villa Clara: 1 caso

Camajuaní: 1 (contacto de casos confirmados)

Sancti Spíritus: 15 casos

Sancti Spíritus: 10 (contactos de casos confirmados)

Cabaiguán: 2 (contactos de casos confirmados)

Yaguajay: 1 (sin fuente de infección precisada)

La Sierpe: 1 (contacto de casos confirmados)

Taguasco: 1 (contacto de casos confirmados)

Ciego de Ávila: 10 casos

Ciego de Ávila: 7 (6 contactos de casos confirmados y 1 sin fuente de infección precisada)

Chambas: 2 (contactos de casos confirmados)

Venezuela: 1 (contacto de casos confirmados)

Camagüey: 2 casos

Camagüey: 2 (contactos de casos confirmados)

Las Tunas: 10 casos

Puerto Padre: 4 (contactos de casos confirmados)

Las Tunas: 3 (contactos de casos confirmados)

Majibacoa: 2 (contactos de casos confirmados)

Jobabo: 1 (contacto de casos confirmados)

Holguín: 25 casos

Holguín: 12 (1 importado, 9 sin fuente de infección precisada y 2 contactos de casos confirmados)

Moa: 3 (contactos de casos confirmados)

Calixto García: 2 (contactos de casos confirmados)

Rafael Freyre: 2 (contactos de casos confirmados)

Frank País: 2 (contactos de casos confirmados)

Gibara: 1 (contacto de casos confirmados)

Antillas: 1 (contacto de casos confirmados)

Banes: 1 (contacto de casos confirmados)

Cacocúm: 1 (contacto de casos confirmados)

Granma: 7 casos

Jiguaní: 2 (contactos de casos confirmados)

Cauto Cristo: 2 (contactos de casos confirmados)

Bayamo: 1 (contacto de casos confirmados)

Rio Cauto: 1 (contacto de casos confirmados)

Buey Arriba: 1 (contacto de casos confirmados)

Santiago de Cuba: 22 casos

Santiago de Cuba: 18 (17 sin fuente de infección precisada y 1 contacto de casos confirmados)

Songo la Maya: 1 (sin fuente de infección precisada)

Guamá: 1 (sin fuente de infección precisada)

San Luis: 1 (sin fuente de infección precisada)

Palma Soriano: 1 (sin fuente de infección precisada)

Guantánamo: 4 casos

Guantánamo: 3 (contactos de casos confirmados)

San Antonio del Sur: 1 (contacto de casos confirmados)

El ministerio de Salud Pública manifestó además que el número de decesos es de 8,590, pues no se reportan fallecimientos en la jornada. No obstante, un artículo reciente publicado por el periódico británico The Economist echó por tierra estas cifras y aseguró que la cantidad real de decesos por COVID-19 en la isla, puede ascender hasta los 62,000.

La diferencia entre los datos manejados por la oficialidad y los presentados por la publicación europea es de un 600% y está determinada por la realización de pruebas inadecuadas y por la incompetencia de funcionarios estatales que subestimaron el impacto del coronavirus en el país caribeño.