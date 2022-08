Conmovedor mensaje de Ulises Toirac sobre labor de los bomberos en incendio de Matanzas

El actor y humorista cubano Ulises Toirac publicó un conmovedor mensaje sobre la labor de los bomberos cubanos en el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas.

"Los bomberos no son seres normales, no piensan como el resto de nosotros. Son personas en las que se logra algo casi imposible que es poner en segundo plano el instinto de conservación. Eso no es normal. Los bomberos son tipos que literalmente le van pa' arriba a la candela cuando el resto de nosotros se alejaría. Ellos piensan primero en otras cosas: en lo por salvar, en lo que hay que evitar, en lo que hay que proteger. Los bomberos todos se alistan en ese oficio porque tienen claro que pueden ser la última barrera y plantan para que de ahí no pase. Los bomberos no son normales, son ángeles", comentó Toirac en Facebook.

Facebook Ulises Toirac

El mensaje del actor cubano ha tenido miles de interacciones y centenares de comentarios en los que internautas agradecen las conmovedoras palabras de apoyo y solidaridad con los Bomberos de Cuba.

El incendio en Matanzas sigue activo. Este domingo colapsó el segundo tanque de combustible. El gobierno provincial de Matanzas lo confirmó poco después de las 11:30 de la noche. También reportaron la llegada de al menos tres heridos al Hospital Clínico Quirúrgico Comandante "Faustino Pérez".

Este domingo se identificó el cuerpo del bombero Juan Carlos Santana Garrido, de 60 años y natural de Cienfuegos que murió el sábado tras una explosión en la Base de Supertanqueros.

Toirac se ha mantenido atento a las noticias. El sábado se solidarizó en las redes sociales con los heridos y familiares de los bomberos desaparecidos en el incendio en la Base de Supertanqueros.

"Muy preocupado con la situación en Matanzas a raíz del incendio que a todas luces es de magnitudes muy considerables. Mi solidaridad con todos lo heridos y sus familiares", escribió Toirac en Facebook.

Artistas que también se han solidarizado con los cubanos afectados por este siniestro y han dejado mensajes de condolencia en las redes sociales son: Camila Arteche, Tahimí Alvariño, Claudia Valdés, Alexis Valdés, Yomil Hidalgo, El Tiger, entre otros.