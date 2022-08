Familia cubana saca sus pertenencias a la calle tras derrumbe en La Habana

Un derrumbe en La Habana, sobre las 12 de la noche del 9 de agosto, obligó a una familia con niños a sacar sus pertenencias al medio de la calle.

El derrumbe ocurrió en la calle Habana, entre Teniente Rey y Muralla. El activista cubano Ariel Góngora grabó un vídeo en que se puede ver cómo los afectados tuvieron que sacar sus camas y hasta la cuna de un bebé para la calle porque no podían estar en sus viviendas.

En el lugar había una fuerte presencia policial, pero en las imágenes compartidas por redes sociales no se aprecian ni ambulancias, ni rescatistas. "La única presencia que hay es de la policía represora del régimen", dijo Góngora.

Desde el perfil de Facebook Barby Da Queen, indicaron que nadie "nadie resultó herido" en ese siniestro. “¿A dónde irán ahora? ¿Quién les ayudará? ¡Porque sabemos que al sing** y a todos los de su corte le importa una mierda!”, expresó el usuario que compartió imágenes de las pertenencias de la familia en plena calle y presencia policial en la zona.

Otro usuario habanero reportó el momento en que los residentes de la vivienda sacan sus colchones, sillas, mesas y electrodomésticos a la calle. “Este gobierno no resuelve el problema de la vivienda”, denunció Lázaro Arten. “Se enfocan muy bien en cosas que no tienen que enfocarse [la represión]. El verdadero problema es la vivienda de los seres humanos. Hay muchas mujeres con niños chiquitos y no acaban de resolver esta situación”, añadió.

Por su parte, el influencer Alain Rodríguez, conocido como "Alain Paparazzi", compartió este miércoles un video en el que se repite la escena de ocupación de la vía pública por parte de la familia afectada. La luz del día indica que se trató de una protesta diferente a la protagonizada a medianoche por los afectados por el derrumbe.

A juzgar por las imágenes, la familia estaba viviendo en un local adaptado, pues sacan nuevamente sus pertenencias por una de las viejas persianas metálicas típicas de los antiguos establecimientos comerciales.

El autor del video, además, penetró al interior de la vivienda y grabó los escombros caídos por el derrumbe de una parte del techo, mientras en otra estancia se veía a niños pequeños todavía dormitando. En otras zonas de la vivienda se veían las vigas del techo y maderos que lo apuntalaban.

A finales de junio, vecinos de un edificio de Centro Habana expresaron su indignación por el derrumbe de una pared lateral del mismo, que dejó al descubierto el hueco de la escalera y provocó daños en su precaria estructura.

“Tiene que haber un muerto… Tiene que haber un muerto aquí para que venga alguien”, se quejó uno de los vecinos mientras grababa un video del desplome de la pared desde el interior del inmueble y subía por la ruinosa escalera.

Ante la dramática situación de la vivienda en Cuba, especialmente grave en barrios antiguos de la capital como Centro Habana o La Habana Vieja, son muchos los cubanos que recurren a las redes sociales para denunciar el estado ruinoso de sus inmuebles o para reportar derrumbes y otras desgracias que la prensa oficialista del régimen pocas veces refleja entre sus contenidos.

A comienzos de junio, un edificio se derrumbó parcialmente en la esquina de la calle San Lázaro y Genios, en Centro Habana, a muy pocas cuadras del lujoso Hotel Paseo del Prado, sin que se reportaran heridos o fallecidos en el incidente. Imágenes difundidas en redes sociales revelaron que el techo de la planta alta del edificio se desplomó junto a una de las paredes, lo que dejó al descubierto el interior de la vivienda.

Días antes, fuerzas de rescate y salvamento de La Habana evacuaron a dos familias que quedaron atrapadas en su casa tras derrumbarse una escalera interior y quedar incomunicadas. El hecho ocurrió en la calle Monte esquina Carmen, en la Habana Vieja.