Entrenador de judo Ronaldo Veitía evoluciona favorablemente

El entrenador cubano de judo femenino Ronaldo Veitía Valdivié, ingresado desde el domingo en la sala de cuidados intensivos del Hospital General Universitario de Elda, provincia española de Alicante, evoluciona favorablemente.

“Debido a la evolución positiva de su situación se le ha retirado la sedación, así como la intubación a la cual estaba sometido hasta ahora. Responde de forma plena y satisfactoria a todos los estímulos”, indica el parte enviado este miércoles por el hijo del entrenador, Ronaldo Veitía Quiñones, a la periodista Julita Osendi.

Según el informe de los facultativos españoles que le atienden, Veitía responde a órdenes como abrir y cerrar ojos para responder. Además, “cumple funciones musculares como mover extremidades inferiores y superiores, y apretar las manos del personal médico para dar respuestas”.

Tras un tratamiento de antibióticos para combatir la fiebre, posiblemente provocada por la aspiración de sus propios fluidos por estar intubado, el entrenador ha respondido satisfactoriamente y “continúa sin presentar fiebre”.

Su nivel de azúcar se encuentra totalmente estable, refleja el parte médico. Veitía tuvo que volver al estado de sedación el domingo, tras presentar un cuadro de arritmia al retirársele gradualmente la sedación

“De momento no puede hablar, pues le acaban de retirar la intubación y aún posee esa sensación incómoda en la garganta, pero se espera que en unas horas ya pueda hacerlo”, dijo Veitía Quiñones a Osendi.

Al profesor Veitía también se le han realizado cultivos de sangre, pero los familiares están a la espera de los resultados. “Pero, a nivel general, la mejoría es notoria”, indicó el entorno del entrenador.

Ronaldo Veitía Valdivié (La Habana, 1947) está considerado como uno de los mejores entrenadores de judo femenino del mundo.

De 74 años, Veitía, fungió durante 30 años como preparador del equipo nacional de judo femenino, al cual llevó a conseguir un total de 24 medallas olímpicas, cinco de oro, nueve de plata y 10 de bronce, que lo convirtieron en el entrenador de judo con más preseas en la historia de estos juegos.

Bajo su conducción, varias judocas alcanzaron grandes éxitos en encuentros internacionales, como Idalys Ortiz, Estela Rodríguez, Driulis González, Legna Verdecia, Sibelis Veranes, Odalys Revé, Amarilis Savón, Daima Beltrán y Diadenis Luna, entre muchas otras.

Desde hace unos tres meses se encuentra viviendo en España, junto a su hijo, nuera y tres nietos, en la provincia valenciana de Alicante.

En noviembre de 2021 falleció su esposa, Mercedes Rodríguez Caballero, de acuerdo con una nota divulgada por la Confederación Panamericana de Judo. “Creo que no te miento si te digo que jamás podré reponerme, que sigue faltándome para respirar, que la siento a mi lado. La llevaré conmigo hasta el final de mis días. Tú nos conociste juntos, sabes lo que te digo”, le dijo en abril el entrenador a Osendi en una entrevista.

Preguntado si regresaría al Cerro Pelado como asesor o técnico, Veitía contestó: “¡Jamás, nunca! Por nada de este mundo, bajo ningún concepto ¿levantar ruinas yo después de haber construido un templo? No”.

"No era para que prescindieran de mí así… Me cercaron incomprensiones, traiciones, cosas dolorosas que corroen mi alma porque yo, a pesar de mi edad y de mi físico obeso, era aún muy útil. ¿Que cometí errores? ¡Que lance la primera piedra aquél que no los haya cometido! Pero no era para que prescindieran de mí así nada más”, añadió.