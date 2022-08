Rescatista cubano sobre incendio en Matanzas: "El gobierno​​​​​​​ envió a un grupo de niños a muertes seguras"

Un rescatista cubano afirmó que el gobierno debe pagar por el desastre ocurrido en Matanzas tras el incendio en la Base de Supertanqueros, y en especial por la vida de todos los jóvenes que murieron.

Yamil Rodríguez Guzmán, miembro de la Cruz Roja Cubana, exige que quienes tomaron las malas decisiones que costaron la vida de rescatistas y reclutas asuman su responsabilidad.

"De los que perdieron la vida, no conocía a ninguno personalmente, pero muchos sí eran amigos de uno de mis compañeros de trabajo, se criaron desde la infancia y se hicieron rescatistas juntos. Y por otro lado están esos niños que pasando el servicio militar obligatorio en un cuerpo de bomberos formaron parte también de esa misión", señaló.

Foto: Yamil Rodríguez Guzmán / Facebook

Nacido en Placetas, Villa Clara, Yamil compartió un texto en su muro de Facebook en el que afirmó que un desastre de ese tipo el rescatista siempre debe ser la prioridad, porque si no es así no puede haber rescate.

"Cada uno de esos que aún están allí en la caliente, cada uno de los que fueron hospitalizados, los que ya están de alta y los que no, y sobre todo esos que perdieron la vida cumpliendo ordenes merecen todo mi respeto y admiración y el de toda Cuba, son mis héroes y los héroes de esta nación", aseguró.

Foto: Captura de Yamil Rodríguez Guzmán / Facebook

El joven cuestionó el estado de la instalación, que en su opinión influyó en la magnitud de la catástrofe.

"Un rayo impacta contra un depósito de combustible en la base de supertanqueros de Matanzas. ¿Acaso no tenía sistema de seguridad contra descargas eléctricas esa base? ¿No tenían pararrayos? ¿O los pararrayos no estaban correctamente anclados a tierra?¿Quién responde estas interrogantes?", inquirió.

También alabó el coraje de los bomberos que salieron "con la fuerza de un león" y "armados de valor", a tratar de controlar las llamas para prevenir un desastre mayor.

"Había muchachos ahí del servicio militar, no eran profesionales, muchos a veces no entienden la gravedad del contexto, y aunque ellos no debían estar ahí, porque por la gravedad del siniestro, es en contra de la ley que soldados reclutas del servicio militar tomen parte en esa acción específica, aun así ellos se mantuvieron ahí, siguiendo órdenes, firmes, valientes", precisó.

"Quizá no estaban de acuerdo con esa acción, pero las órdenes primero se cumplen y luego se discuten. Solo que nunca tuvieron la oportunidad de discutir esa orden, la explosión no se los permitió, los redujo a cenizas en cuestión de segundos. (...) Los que ordenan en la mayoría de los casos nunca están sintiendo el calor del fuego como los que siguen las órdenes", añadió.

En otro post, el rescatista arremetió contra el gobernante Díaz-Canel, a quien llamó "singao que no sabe ni a qué huele el humo".

"Los acuso de enviar a un grupo de niños a muertes seguras, hoy les llamamos héroes y lo son (...) y más aún son héroes porque tuvieron fe, creyeron que irían ahí a salvar vidas, que estaban haciendo lo correcto y que valía la pena. Nada vale una vida, fueron víctimas", recalcó.

Foto: Captura de Yamil Rodríguez Guzmán / Facebook

Por último, Yamil dijo que no se irá de Cuba, donde seguirá siendo fiel a sus principios.

"No permitiré nunca que sea olvidada ninguna víctima de este sistema diabólico. Ellos son mi razón de lucha, no merecen que callemos ante las injusticias, no merecen ser olvidados y que dejemos que los responsables vivan con total impunidad. Por ellos, en honor a ellos, los caídos y los que aún están ahí, con las botas puestas", remarcó.