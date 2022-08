Madre de uno de los jóvenes fallecidos en Matanzas: “¿Cómo logro vivir, cómo logro ser fuerte?

Vivianne Pérez De Prado, madre de Leo Alejandro Doval Pérez de Prado, uno de los jóvenes cubanos reportados como desaparecido en el incendio en la base de Supertanqueros de Matanzas, publicó un desgarrador texto para despedirse de su hijo en el que evocó los sueños de su “niñito con alma de viejo” y enumeró tiernos momentos familiares sin los que asegura no sabe cómo va a poder vivir a partir de ahora.

“¿Cómo logro vivir, cómo logro ser fuerte como todos me dicen porque tengo a mis padres y a mi otro niño especial (tu hermano bello, tu tata)?”, se pregunta la afligida madre en un conmovedora despedida plena de interrogantes y de mucho dolor.

“¿Cómo logro seguir sin ver todos tus planes cumplirse, si ya tenías pensado como irías el primer día a Ciencias Médicas para hacerte Doctor en medicina como a todos nos decías y un gran Neurocirujano. Ya lo tenías todo preparado, tu uniforme, tus zapatos, tu mochila y yo te decía ‘¿Pipo y las libretas?’ y me decías ‘sí es importante, pero más importante es grabar las clases para después quemarme las neuronas en las noches en el cuarto’”, evocó Vivianne.

“Hoy hace ya una semana que te arrancaron de mi vida. Mi niñito con alma de viejo, como siempre te decía, lleno de sueños, de planes y metas por alcanzar a las que tanto empeño ponía y lograba siempre. Hoy hace una semana que te llamo y te escribo por WhatsApp y no me respondes y me pregunto y pregunto ¿cómo hago para vivir si cada vez que amanece o en cualquier momento del día no está en mi WhatsApp el ‘Pss’ y ‘Mom’ como me decías para saludarme, preguntarme cómo estaba y cómo me sentía de salud y/o pedirme algo, así, ‘mom necesito un favor’?”, añadió la afligida madre.

“¿Qué hago para que me devuelvan tu sonrisa? ¿Qué hago para que me devuelvan tus ojos verdes bellos? ¿Qué hago para que devuelvan tu cuerpo atlético?”, cuestionó Vivianne, quien perdió a su hijo de apenas 19 años, mientras cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el comando de bomberos del Aeropuerto Juan Gualberto Gómez, de Varadero,

“¿Por qué tuve que hacerte caso? ¿Por qué tuve que confiar en tu palabra, (como siempre) cuando supe lo de supertanqueros y te llamé como una loca y me dijiste en ese audio ‘mami tranquila a nosotros no nos van a sacar’ el aeropuerto no se puede quedar solo’”, explica.

“Yo sé que a mí no me dijiste irías al lugar porque sabes que no lo permitiría sabes que a cualquier hora saldría a buscarte y por los pelos te bajaría de ese camión. Tú no eres bombero ni lo serías, tú solo estabas pasando el servicio militar, tú eres médico y así es cómo salvarías vidas tú eres mi eterno neurocirujano. Mi niño pequeño. Te amo”, concluyó Vivianne su emotiva carta, que acompañó de la foto preferida de su hijo.

El Gobierno cubano no ha difundido información oficial sobre los bomberos desaparecidos, cuyas identidades solo han trascendido a través de sobrecogedoras publicaciones en redes sociales que revelan el profundo dolor de familiares y amigos de las víctimas de la tragedia.

En redes sociales es generalizado el clamor de que se lleve a cabo una investigación que juzgue a los responsables de haber llevado a jóvenes inexpertos y con escasa preparación como bomberos a un siniestro de tal magnitud como la explosión del pasado viernes 5 de agosto.

Especialistas de Medicina Legal encontraron el viernes 12 de agosto, poco después de que se declarara oficialmente extinguido el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, los restos óseos de cuatro de los 14 desaparecidos tras la explosión del primer tanque.

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública (MINSAP) de Cuba, informó que en el transcurso de la mañana de este sábado se encontraron nuevos fragmentos óseos de los desaparecidos, aunque no precisó si la osamenta pertenece a uno o a varios de los desaparecidos.

El titular del MINSAP calificó de “arduo y extremamente detallado” el trabajo que desde el viernes realiza el equipo multidisciplinario que lleva a la cabo inspección de la zona donde se supone estaban las víctimas al ocurrir la explosión.