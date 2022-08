Cubano indignado por maltrato en hotel Kohly: "Seguimos siendo unos perros en este país"

Hotel Kohly Foto © Facebook / Lafc Lester

Un hombre residente en La Habana reaccionó indignado al maltrato recibido en el hotel Kohly de esa ciudad y afirmó que los cubanos son tratados como perros en su propio país.

"Seguimos siendo unos perros en este país", dijo, tras contar su horrible experiencia cuando fue a contratar los servicios del gimnasio de la instalación.

"Hoy pasé por el Hotel Kohly con el interés de empezar en el gimnasio del hotel y les cuento que el recibimiento fue como siempre para un cubano", afirmó.

Post en Facebook. Captura

"Luego de coger mi primer insulto le pregunto cómo haría para empezar el gimnasio y la primera respuesta fue que no estaba trabajando. Pregunto por qué, y la segunda respuesta fue que están llenos los contratos y hasta que no terminen los de 3, 6 meses y un año no puede entrar más nadie", explicó.

Al preguntar si cuando pasaran tres meses podría volver a hacer la contratación, le respondieron que "las inscripciones para más adelante están llenas".

"En fin ese hotelito funciona conociendo a alguien y con dinero, como todo en Cuba", denunció.

Dijo que afuera del hotel había personas haciendo cola para hacer reservaciones "como si no hubiese un lobby inmensamente grande hecho para sentarse y esperar cualquier gestión que necesites hacer", lamentó.

Las quejas de cubanos por los malos tratos en los establecimientos de hotelería y servicios son frecuentes en redes sociales.

Recientemente Aidelen Blanco Valcárcel, una mujer que visitó el hotel Grand Memories Varadero, aseguró que este parece un campismo, y denunció haber sido estafada pues el precio no se corresponde con la calidad del servicio.

"Acabo de regresar del hotel Grand Memories Varadero, luego de pasarme mucho tiempo reuniendo el dinero para disfrutar de unas vacaciones (...), regreso hoy con la peor decepción posible", explicó.

Asimismo, una cubana que pasó unos días de descanso en el Hotel Villa Tortuga, también en Varadero, denunció la mala experiencia que vivieron ella y su familia, a pesar de ser una instalación de la cadena Gran Caribe.

"Llegamos al hotel a las 11:00 pm o un poco más, ya sin comida, solo un Snack Bar que oferta panes con queso y con chorizo (ese día). Recibimos las dos habitaciones y nos dirigimos hacia ellas ansiosos por bañarnos después del largo viaje, para nuestra sorpresa una de las habitaciones no tenía luces y ninguna de las dos contaba con toallas", detalló.