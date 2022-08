Últimas fotos de bombero cubano antes de morir en explosión en Matanzas

Las últimas fotos de uno de los bomberos cubanos muerto por una de las explosiones derivadas del incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas se comparten en redes sociales, tras el gobierno cubano confirmar que es imposible identificar de manera absoluta los restos óseos de 14 víctimas de esta tragedia.

El periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso compartió este miércoles en su perfil de Facebook las imágenes del primer teniente Andy Mitchel Ramos Sotolongo, del comando especial número 1 de Centro Habana-Habana Vieja, uno de los bomberos fallecidos y dado por desaparecido junto a otras 13 personas más.

Alonso refiere que Andy Mitchel llegó a la zona del siniestro junto con su jefe y amigo Juan Carlos López González, quien dirige el Comando A de la Estación de Bomberos de la zona histórica de la capital cubana.

Captura Facebook/Lázaro Manuel Alonso

“Juan Carlos, su amigo y el mío desde el accidente aéreo, lo describe como un hombre siempre contento. Llegaron desde La Habana para sofocar el incendio, se metieron entre los tanques 1 y 2 para sofocar las llamas del primero y evitar que la combustión se propagara. Hubo un momento, cuenta Juan Carlos, que se separaron y justo ahí vino la explosión. Desde entonces, el joven bombero no sabe si duelen más las quemaduras de su espalda o el adiós inesperado del amigo”, refiere el periodista Alonso en su publicación, en la que comparte las últimas fotos de Andy Mitchel antes de morir por la explosión del supertanquero de 50,000 metros cúbicos.

En las imágenes se puede observar la poca distancia en que estaban los bomberos tratando de contener la voracidad de las llamas.

Allí se ve a Andy Mitchel junto a Juan Carlos y otros bomberos sosteniendo las mangueras de agua, que al final nada hicieron para evitar que explotara el tanque con miles de litros de combustible.

En los comentarios de la publicación un usuario que se identifica como Juanki Garzón Gutiérrez comparte una foto de él y del bombero fallecido y escribe al pie de la imagen. “Andy Mitchel, carajo, mi gordo, tremenda persona alegre, entusiasta, digno de admirar.

Captura Facebook/Lázaro Manuel Alonso

También cuenta que ambos compartían la misma pasión por los bomberos. “Ambos fuimos bomberos voluntarios y luego fue mi Jefe de Compañía, cuando pasaba el Servicio Militar Activo. Hicimos una gran amistad que perduró más allá del Servicio”.

El internauta contó, además, el último momento que compartió con Andy Mitchel hace unos meses atrás, cuando fue a su trabajo para que lo enseñara a bucear.

“Fue el último momento que tuvimos para compartir juntos. No acaba este dolor, pero sigo estando muy orgulloso de ti hermano, cómo lo está nuestro amigo Osnay, bombero voluntario, que se presentó en el incendio y me prometió que te encontraría, pero no tuvo éxito, esta vez no se cumplió la misión. Orgulloso de ti, cuídate mucho y en otra vida, te prometo, te terminaré el curso de buceo”, concluye el emotivo comentario.

Este miércoles, peritos cubanos en Medicina legal informaron que no podrán identificarse de manera absoluta los restos óseos de las 14 personas reportadas como desaparecidas durante esta tragedia.

Captura Facebook/Lázaro Manuel Alonso

El doctor en Ciencias Jorge González, al frente del equipo de peritos forenses que emprendieron la búsqueda de los restos de los desaparecidos en el lugar, donde ocurrió el siniestro, aseguró que "no se ha podido realizar una identificación absoluta de los restos encontrados".

El especialista en Medicina Forense aseguró en rueda de prensa, transmitida en vivo por el perfil de Facebook del Canal Caribe, que se recuperaron 754 fragmentos óseos, que se ordenaron en 14 agrupaciones de restos que se corresponden con la cifra de personas desaparecidas, pero -dijo- "no podemos distinguir o diferenciar una de otra y ponerle nombre a estos restos".

Captura Facebook/Lázaro Manuel Alonso

Alegó que debido a las altas temperaturas a que estuvieron sometidos los cuerpos no quedaron restos de ADN ni otros elementos físicos indispensables para poder realizar la identificación absoluta de cada una de esas agrupaciones de restos óseos hallados durante el trabajo pericial, que se concentró alrededor del tanque 51 del sitio de la catástrofe.

El voraz incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas, en el occidente de Cuba, se desató la tarde del pasado 5 de agosto por el impacto de una descarga eléctrica sobre uno de los depósitos de combustible en la zona industrial, según la versión oficial. Como consecuencia del fuego, murieron 16 personas -dos de ellas ya identificadas anteriormente- y 132 resultaron lesionadas, 17 de las cuales aún permanecen hospitalizadas.

Captura Facebook/Lázaro Manuel Alonso

En la última semana, a partir de reportes de familiares y amigos, y contactos con algunos familiares, CiberCuba identificó a 13 de los 14 desaparecidos mientras intentaban sofocar el incendio en la zona Industrial en Matanzas el sábado 6 de agosto.

Entre ellos, hay bomberos profesionales, empleados de una empresa militar y conductores de pipas y jóvenes reclutas que cumplían su Servicio Militar Obligatorio en el Comando 3 de bomberos del viejo aeropuerto de Varadero y en la terminal internacional "Juan Gualberto Gómez", cuyo equipo fue puesto en estado de máxima alerta, pero manteniendo el grueso en su base.

Además, se reportaron como desaparecidos cinco trabajadores de empresas estatales entre los que estaban choferes de camiones cisterna, que abastecían de agua a los rescatistas tras fallar el sistema de bombeo directo desde la bahía, y empleados de una empresa militar, cuya identificación no fue facilitada por las fuentes.

Captura Facebook/Lázaro Manuel Alonso

Tras conocerse la noticia de que no se podrán identificar de manera absoluta los restos de las 14 víctimas, varios cubanos pidieron que se realice en Matanzas un monumento en honor a los bomberos fallecidos en por las explosiones.

La solicitud llega tras decretarse este miércoles el duelo oficial en Cuba por la muerte de 16 personas en este siniestro de gran magnitud y sin precedente en la isla.