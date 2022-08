Unión Eléctrica anuncia apagones durante todo el día y la noche

Apagón en Marianao Foto © Facebook / Enrique Diaz

La Unión Eléctrica informó que este domingo también tiene programados apagones de día y de noche a lo largo y ancho del país.

En su reporte diario la empresa socialista confirmó que el sábado interrumpió el servicio por déficit de capacidad, con la máxima afectación en el horario pico con 1,011 MW a las 20:40 horas, un dato por encima de lo pronosticado para ese día, pues habían anunciado 945 MW.

Facebook Unión Eléctrica UNE

Este domingo el pronóstico es de una afectación máxima de 850 MW en el horario diurno y en el horario pico de 702 MW.

Sin embargo, esto no es un dato definitivo, para que se cumpla la previsión deben lograr la entrada al Sistema Electro-energético Nacional (SEN) de la unidad 5 de la CTE Nuevitas con 100 MW, de la unidad 6 de la CTE Renté con 55 MW, la recuperación de 110 MW que están fuera de servicio por combustible en la generación distribuida y la utilización de 235 MW en motores diésel.

La UNE señala además que tiene fuera de servicio por averías las unidades 6, 7 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, las unidades 4 y 5 de la CTE Nuevitas, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté (en proceso de arranque) y se encuentra en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Renté.

Facebook Unión Eléctrica UNE

En los comentarios de la población al reporte de este domingo se puede notar la incomodidad que tienen los cubanos ante la pésima gestión que hace el gobierno en la actual crisis energética.

"El pueblo necesita respuestas y sobre todo soluciones. No más apagones", indicó un usuario en Facebook.

"Acaben de una puñetera vez de decir que es un verdadero desastre la generación de electricidad en Cuba. Hay millones de personas sufriendo interminables apagones y no se sabe hasta cuándo carajo será, porque no hay una termoeléctrica que sirva para nada. ¡Ya las personas no aguantan más!", dijo otro internauta.

La semana pasada se reportaron protestas contra el gobierno por los constantes apagones. En Nuevitas, Camagüey, las personas salieron a manifestarse pacíficamente por dos noches seguidas, el jueves y el viernes.

Los manifestantes gritaron consignas como "Díaz-Canel singao el pueblo está plantao", también recorrieron las calles del barrio Pastelillo al ritmo de la conga "Pongan la corriente pinga" y amparados por la oscuridad de los apagones.

La segunda protesta fue reprimida con violencia por la policía, pero a la tercera noche, que fue este sábado, no hubo apagón en Nuevitas. “No han quitado la corriente hoy. Ellos saben mucho”, dijo un poblador a CiberCuba.