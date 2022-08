Adamari López confiesa por qué no ha hablado de las razones de su separación con Toni Costa

Sin haber estado dentro de La Casa de los Famosos, Adamari López estuvo muy presente en el reality. Su ex Toni Costa habló en varias ocasiones sobre su relación con la presentadora puertorriqueña e incluso afirmó que una de las razones que hicieron que su relación se enfriase fue la falta de intimidad porque su hija Alaïa dormía con ellos.

A pesar de todo lo que se comentó dentro de la casa y los titulares que generaron las declaraciones del bailarín español, la conductora y actriz siempre se ha mantenido callada. Y ahora, en un vídeo que colgó en Facebook, quiso ahondar sobre su silencio y la razón que hay detrás de él, que no es otra que el bienestar de su hija Alaïa.

"Muchos me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o circunstancias que me han pasado. Quiero compartirles que todo lo que callo o no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija. Cuando sea más grande, ella siempre tendrá una respuesta sincera de lo que ha pasado", comenzó explicando Ada, que antes de contarle al mundo lo que sucedió con el coreógrafo, quiere que sea su hija la que sepa la verdad.

Por eso muchas veces he preferido callar, aunque otras personas hablen

"Ella tiene que tener la prioridad de saber primero ella por mi, que enterándose de lo que le puedan decir o escuchar de otra persona. Por eso muchas veces he preferido callar, aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de cosas que ellos creen que han pasado de cierta manera y yo tenga otra visión diferente o punto de vista", agregó.

Es por esto que la conductora de Hoy Día aconseja prudencia a todos los padres que la siguen y que estén atravesando una situación similar. "Piensen bien antes de hablar de cosas que puedan herirlos a ellos. Ellos deben ser nuestra prioridad. Cualquier cosa que uno pueda decir que puedan cargar con ese peso, malinterpretar en un futuro, sentirse culpables o pensar algo que no es. Prudencia. Callemos y respetemos a nuestros hijos".

Aunque Adamari López no ha mencionado a Toni Costa en ningún momento, sus seguidores no dudan en que se refiere a su separación y las declaraciones que hizo su ex dentro del reality show.

En el vídeo que colgó la mamá de Alaïa, también reflexiona sobre el cambio constante en el que vivimos los seres humanos.

"Muchos se preguntan cómo he logrado salir adelante y creo que es importante poder reflexionar sobre lo que ha pasado, cómo superarlas, cómo vivirlas. Papá Dios ha sido muy importante, la educación que he recibido de mis padres, la ayuda de psicólogos para perdonarme a mi misma. Quería compartirlo con ustedes, a veces nos juzgamos muchos y nos quedamos en un solo lugar. Hay que evolucionar y cambiar. Nuestros pensamientos van hacia adelante", comentó.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.