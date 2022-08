Rústica embarcación de migrantes cubanos causa revuelo en una playa de Hollywood

La llegada de una embarcación rústica cubana a una playa de Hollywood, en el condado de Broward, causó revuelo entre decenas de bañistas, quienes se preguntaban cómo alguien había podido atravesar el Estrecho de Florida en un bote tan diminuto.

Fotos reveladas por los presentes mostraron la balsa, de madera y remos, siendo retirada de la playa por una grúa, y contaron al diario Local 10 haber quedado impresionados por el hallazgo.

Incluso muchos aprovecharon para hacerse fotografías junto a la peculiar "nave cubana".

Bañistas de una playa de Hollywood se fotografían con balsa cubana. Local 10

El bañista Ted Sumner dijo que la embarcación era de no más de dos metros de largo", y claramente de fabricación casera.

"No sé cómo llegó, pero supongo que lo hizo desde Cuba. No podía creerlo", comentó al medio, que no ha podido confirmar cuántas personas viajaron en el bote ni si pudieron tocar tierra en el sur de Florida.

Balsa es retirada con una grúa. Local 10

Casualmente, entre los visitantes a la playa estaba José Basulto Jr., hijo del líder de Hermanos al Rescate, una organización clave en el éxodo de 1994 por la ayuda que brindó para el rescate de miles de balseros que emigraron por mar desde Cuba.

"Está claro que la desesperación que siempre ha existido se ha intensificado estos días", dijo Basulto, quien agregó que "No es seguro estar en uno de esos en la Intracoastal", refiriéndose a los viajes en este tipo de embarcaciones caseras.

Balsa cubana en una playa de Hollywood. Local 10

"Ves la pequeña, diminuta balsa que, con mucho esfuerzo, durante mucho tiempo y con gran ingenio, montaron y se arriesgaron. Se arriesgaron a llegar hasta aquí", expresó.

El medio de prensa afirma que los desembarcos se han convertido en un acontecimiento casi diario, en medio de un éxodo de proporciones históricas de la isla vecina, deprimida económicamente y con un aumento de la represión por parte del régimen gobernante.

Balsa cubana en una playa de Hollywood. Local 10

Sobre el desembarco de este jueves, hizo notar una increíble coincidencia: la balsa fue encontrada justo en la calle Libertad, detalló.

Desde el 1 de octubre de 2021, cuando comenzó el actual año fiscal, las autoridades estadounidenses han interceptado a más de 4,600 inmigrantes cubanos en altamar, una cifra que es independiente de las detenciones realizadas por la Patrulla Fronteriza en el mismo período.

Remos de la balsa cubana. Local 10

La crisis migratoria cubana también es evidente por las fronteras terrestres: la entrada de migrantes de la isla por puntos fronterizos experimentó un nuevo pico de 177,848 registrados con solicitud de refugio político al finalizar julio, según cifras oficiales.

A menos de dos meses de concluir el año fiscal 2022, el flujo migratorio de cubanos por vía terrestre batió un nuevo récord, que marca el mayor éxodo irregular desde Cuba en la historia de Estados Unidos.