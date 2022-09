Boxeador cubano Julio César de la Cruz ve en Fidel Castro un ídolo

El boxeador cubano Julio César de la Cruz, medallista de oro en las olimpíadas de Tokio y Río de Janeiro, declaró que Fidel Castre es su ídolo y lo consideró "uno de los hombres más grandes de la historia", sumándose a la lista de deportistas que exaltan la figura del fallecido dictador.

Las declaraciones del púgil cubano, uno de los escogidos por el gobierno para participar en torneos profesionales, se producen tras participar en un torneo en Argentina, donde le ganó por KO técnico a su rival Juan “Poroto” Juárez.

De la Cruz recordó que tuvo la oportunidad de conocer a Fidel Castro y cómo le regaló sus guantes, firmados por todos sus compañeros de equipo.

"Hay personas que no son agradecidas y esas no valen nada. Yo soy millonario: no tengo dinero, pero tengo a millones de cubanos que me apoyan", dijo a la agencia Prensa Latina, desde la embajada de Cuba en Buenos Aires.

Para el deportista, participar en estos encuentros profesionales es "gracias a las autoridades" y de manera especial al presidente Miguel Díaz-Canel, quienes autorizaron la contratación de los atletas.

El cronograma de De la Cruz para los próximos meses lo puede llevar a México y Estados Unidos y uno de sus objetivos es convertirse en campeón mundial representando a Cuba.

"En 2023, mi compromiso es con Cuba", apuntó.

Julio César de la Cruz (Camagüey, 1989) protagonizó en los juegos olímpicos de Tokio una polémica frente a cubano nacionalizado español Enmanuel Reyes.

Reyes había anunciado que se convertiría en el primero en gritar "Patria y vida", sin embargo De la Cruz le ganó en cuartos de finales y este gritó a todo pulmón "¡Patria o muerte, venceremos!".

Posteriormente el presidente Díaz-Canel lo felicitó "por su actitud patriótica y revolucionaria".

Por sus logros deportivos y vínculo con el oficialismo, De la Cruz recibió en enero pasado un Mercedes Benz de manos del gobierno comunista, estímulo que también le cedieron a otros atletas de la isla.