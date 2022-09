Cuba pierde con las botas puestas en la final del Mundial Sub-15 de Béisbol

La escuadra cubana cedió por la mínima diferencia (4x3) ante su similar de Estados Unidos en la discusión del oro de la Copa Mundial Sub-15 de Béisbol, que acaba de finalizar en la ciudad mexicana de Hermosillo.

A diferencia de lo acontecido el sábado -cuando los norteamericanos ganaron por paliza-, esta vez el pitcheo antillano limitó el gasto ofensivo adversario a seis indiscutibles, la misma cantidad que se apuntaron los dirigidos por el pinareño Alexander Urquiola.

El encuentro llegó igualado a la parte baja del quinto episodio, instancia en la que los de las barras y estrellas rompieron definitivamente el abrazo en el score.

No obstante, los cubanos no bajaron los brazos y en la entrada conclusiva llenaron las bases con un solo out ante el relevista Zane Burns, quien les había sacado una docena de outs sin soportar carrera.

Fue entonces que el mando estadounidense apeló a su mejor carta de bullpen, el veloz Ryan Harwood, que rubricó dos ponches sucesivos y dio por terminado el desafío.

Hoy el mejor bateador criollo fue el receptor Yaider Ruiz, de 3-2 con par de dobles e igual número de remolcadas.

Las preseas de bronce las conquistó China Taipei sin sudar el uniforme, toda vez que Japón no pudo presentarse al choque debido al Covid-19.