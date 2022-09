Hijo de Alexander Delgado sigue de cerca los pasos del padre en la música

La música es algo que también se lleva en la sangre y se transmite de generación a generación, y allí está Alexander Jr. para evidenciarlo.

El hijo de Alexander Delgado y Mily Alemán ha vuelto a demostrar que, como su famoso padre, tiene talento para la música, al interpretar una de las canciones de Gente de Zona.

Este domingo, mientras disfrutaban de un día de piscina en familia, tras el concierto de Jacob Forever y Alexander, el niño sorprendió a los seguidores de su papá en Instagram al tomar el micrófono.

Captura Instagram / Alexander Delgado

La canción escogida por Alexander Jr. fue “El Santo”, la colaboración entre Gente de Zona y Chris Tamayo.

“Tú eres una rompe corazones / Me tienes aquí con falsas ilusiones / Yo toda la noche te escribo canciones / Tú con tu fama de rompe relaciones / Tú me dejaste llorando / Tú eres tan mala, tú me estas matando / Con otros como yo tú estás jugando / Yo que era un santo y me tienes pecando”, se le escucha cantar al niño animado por Alexander.

Lo más sorprendente no es que el niño cante, sino la soltura y la confianza con la que interpreta el tema como si se tratara de todo un artista.

Captura Instagram / Alexander Delgado

No es la primera vez que Alex Jr. o El Monarquita, como se hace llamar, demuestra su talento musical. En 2020 el niño estrenó su primer videoclip, “Quédate en casa”, para generar conciencia sobre la pandemia de la COVID-19.

En esa oportunidad no faltaron su carisma, buenos movimientos y versatilidad al cantar incluso en inglés y español.

Junto a su padre y su tío Randy Malcom, el niño que recién cumplió nueve años, ha subido en más de una oportunidad al escenario para hacer de la suyas.

Todo parece indicar que la familia de Gente de Zona seguirá creciendo con jóvenes talentos que tiene muy cerquita.

