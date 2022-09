Varios fallecidos por accidente en Artemisa

Varias personas murieron en un accidente de tránsito en la provincia Artemisa, cuando viajaban por el kilómetro 27 de la Autopista de Pinar del Río, cerca de Guanajay.

En el grupo de Facebook Accidentes de Buses y Camiones, una persona compartió una imagen de un momento posterior al accidente, en la que se pueden ver a médicos forenses y rescatistas en la zona.

El siniestro ocurrió el 5 de septiembre cuando un carro antiguo de color verde impactó contra una rastra, según aseguran testigos.

"Chocó con una rastra que al parecer estaba parada en la vía frente al Cupet. Yo me quedé sin aliento al ver aquello", dijo un internauta.

Una persona que dice ser vecino y amigo de las víctimas, aseguró que "falleció casi toda una familia". Otro testigo del accidente precisó que hubo "cuatro muertos, dos mujeres, una niña y un hombre. Un niño está grave." Sin embargo, CiberCuba no ha podido corroborar esa información.

El usuario Marcos Martí Camerota se presentó en los comentarios a la publicación como hijo del chofer y explicó que su padre sufrió un ataque isquémico transitorio mientras conducía.

"Ese es mi papá y si de algo puedes estar seguro es de que él no corre y es responsable. Lamentablemente le dio una isquemia transitoria y se quedó en blanco. Ojalá y nunca tengas que pasar por eso", expresó.

Según este testimonio el conductor del vehículo accidentado se nombra Samuel y es residente de Artemisa.

"¿Alguna noticia de cómo se encuentra Samuelito? (El chófer). Lo último que supe fue que lo operaron pero no me he podido comunicar con nadie del barrio ni con la familia", comentó una usuaria en Facebook.

Este martes la Dirección Provincial de Salud Pública de Artemisa reportó la muerte de la doctora cubana Anaelys López y gran parte de su familia, en un accidente de tránsito. La institución no especificó la fecha en la que ocurrió el fatal accidente, ni sus causas.

López trabajaba como especialista de prótesis en la clínica de estomatología de Artemisa. Una usuaria dijo en esa publicación de Facebook que junto a López, perdieron la vida su mamá, esposo e hija, mientras que el hijo se encuentra en estado grave.

Otra mujer afirmó que el accidente tuvo lugar el 5 de septiembre frente al Cupet de Guanajay, en el kilómetro 27 de la Autopista a Pinar del Río. CiberCuba no ha podido confirmar estos datos con fuentes oficiales.

Este fin de semana se reportó otro trágico accidente en Cuba, por un choque entre una pipa de Cupet y un almendrón en el km 6 de la carretera San Juan y Martínez. El siniestro dejó un saldo preliminar de cuatro muertos y cuatro lesionados, pero este lunes las autoridades confirmaron la muerte de uno de los heridos. Dos niños se mantienen reportados en estado grave y una adulta continúa hospitalizada recuperándose positivamente.