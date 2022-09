Turista estadounidense muere por ataque de un tiburón toro mientras buceaba en Bahamas

Una turista estadounidense de 58 años murió por el ataque de un tiburón toro mientras estaba de vacaciones en Bahamas.

La mujer y su familia viajaban en el crucero Harmony of the Seas, de Royal Caribbean, y estaban de visita en la isla de New Providence.

El hecho ocurrió el martes poco antes de las 2:00 pm, luego de que el grupo reservara una excursión de snorkel a la isla de Green Cay.

"Según los informes, la familia estaba buceando en aguas y esa área es conocida por los visitantes para bucear. Se informa además que los miembros de la familia observaron a un tiburón toro atacando a la mujer", dijo la policía, citada por Reuters.

Entre cinco y siete personas estaban buceando con ella, y tras el ataque fueron en su rescate.

La víctima, residente en Pensilvania, fue trasladada a un hospital de la parte continental de New Providence, donde fue declarada muerta. Las autoridades precisaron que tenía heridas en la parte superior de su cuerpo.

Royal Caribbean International precisó que la mujer y su familia estaban en una excursión independiente en tierra cuando sucedió la agresión.

La compañía informó a Fox News Digital que estaba "proporcionando apoyo y asistencia" a los seres queridos en ese momento.

"El Harmony of the Seas está actualmente en un crucero de siete noches que zarpó de Puerto Cañaveral, Florida, el domingo 4 de septiembre", detalló.

La víctima no ha sido identificada públicamente por la policía.