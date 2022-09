Mario Cimarro comparte primera imagen con su hija Briana una semana después de su nacimiento

Ha pasado una semana desde que Mario Cimarro se convirtió en papá por primera vez de una niña a la que llamaron Briana, quien se ha convertido en el centro de la vida del actor cubano de 51 años, que una semana después continúa viviendo en una nube de felicidad por la llegada de la bebé, fruto de su amor con Bronislava Gregušová.

Y para celebrar la primera semana de vida de su hija Briana, el protagonista de Pasión de Gavilanes compartió las primeras imágenes con la pequeña pero sin enseñar su rostro. Un precioso vídeo en el que los orgullosos y felices papás muestran la pequeña manita de Briana dentro de las suyas. Unas imágenes que acompañaba de una poesía dedicada a la bebé.

"En tu día vamos a llenar todos los espacios con poesía. Que no se quede ni el mas mínimo rincón sin metáforas. Tú, existencia angelical, yo, selva de versos, festejándote sin parar y sin medida", escribió el actor quien parece que por el momento prefiere preservar la identidad de Briana y no mostrar su carita.

La primeriza mamá publicó el mismo vídeo en sus redes sociales. Pero en su caso, lo acompañó unas preciosas palabras a su "milagro" expresando lo mucho que significa para ella.

"Has estado aquí durante una semana y no puedo expresar con palabras lo mucho que significas para mí. Cada hora, minuto, segundo estamos construyendo una relación más cercana e increíblemente hermosa. Ya me has llenado de amor infinito", comenzó diciendo la modelo, que quiso contar el primer momento de conexión que vivió con su hija. "Estabas acostada en mi pecho y me hiciste sentir que sabías que yo era tu mamá".

Disfrutando de la preciosa etapa que están viviendo, los papás tienen ganas de continuar descubriendo esta nueva faceta como padres y ver crecer a su hija Briana. "Tenemos muchas ganas de más semanas, meses, años contigo, en nuestro viaje por la vida juntos", agregó Broni.

