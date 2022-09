Denuncian muerte de doctora en Santiago de Cuba por falta de transporte

Una cubana denunció en redes sociales la muerte de una doctora en Santiago de Cuba por falta de transporte.

La fallecida, nombrada Elbita, trabajaba en la sala de fisioterapia del policlínico Carlos Juan Finlay, del municipio Songo la Maya, y tenía un hijo.

La trágica noticia la dio a conocer una amiga y compañera de trabajo en el muro de Facebook de la Dirección de Salud de Santiago de Cuba, junto a varias fotografías de Elba en su centro laboral.

Foto: Captura de Facebook / Dirección Provincial de Salud Santiago de Cuba

"Así te recordaré siempre yo, cómo olvidarte si en cada combate estuviste ahí, a mi lado; me llevaste al XXI Congreso, nos emocionábamos tanto en nuestras tareas no importaba cuál fuera. En las fiestas, a mi lado hasta el final: en la defensa, en la fumigación, en mis cumpleaños y de todos del consejo de dirección. Tan humilde, tan compañera. Recuerdo tu alegría cuando regresaste de la misión y le preparaste el cuarto a tu hijo con tanto amor. Lloramos juntas de alegría cuando él se mudó. Si siguiera hablando de ti no terminaría nunca...", dijo la autora del post.

En la sección de comentarios la hermana de la fallecida, nombrada Mercedes López Nápoles, denunció que ni las autoridades sanitarias ni del gobierno hicieron ninguna gestión para trasladar a la enferma al hospital provincial.

"Desde mi municipio llamé al SIUM [(Sistema Integrado de Urgencias Médicas)] y me respondió la coordinadora que solo había una guagua en mal estado técnico, y que tenía que ir a los Reynaldo, a buscar a un niño que estaba con dengue, que después que el chofer comiera iba a recoger los casos de la Maya, que mi hermana no estaba reportada de grave. Mi hermano fue al gobierno municipal y no tuvo respuesta. Así también pasó con mi hermano el 19 de agosto, que falleció por no haber transporte, así que ahora sobran las palabras, la dejaron morir", subrayó.

López Nápoles es licenciada en enfermería y lleva 32 años trabajando en el sector de la salud.

Ella reside en Cárdenas, Matanzas, y desde allí hizo gestiones para trasladar a su hermana al hospital del municipio cabecera de Santiago de Cuba, pero no tuvo éxito.

"Mi hermano, militante del partido, también fue al partido de la Maya y no hubo respuesta. Mi hermano y mi hermana se murieron por falta de gestión de traslado por transporte", señaló.

La atribulada mujer añadió que en dos semanas ha perdido a dos de sus hermanos, en ambos casos por falta de ambulancias.

"Mi familia está destruida y los culpables son los dirigentes de ese municipio, por las mismas causas, no se trasladó a tiempo para el hospital provincial, el culpable tiene que pagar", recalcó.