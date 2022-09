Patrulla Fronteriza de EE.UU. rescata a cinco inmigrantes en río Bravo

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) rescató a cinco inmigrantes que intentaron cruzar el río Bravo, aunque no precisaron si había cubanos entre ellos.

"Los niveles de agua en el Río Grande son altos y las corrientes son impredecibles, lo que hace que cruzar el río sea extremadamente peligroso. Tu vida vale más. ¡No cruce ilegalmente!", escribió la CBP en Facebook.

Un video difundido por el Sector Río, de la CBP, muestra el dramático momento en que dos efectivos intentan rescatar a los inmigrantes, y aunque los rostros fueron pixelados para proteger su identidad, se logra distinguir a dos mujeres, dos hombres y un menor de edad.

"Agárrala", le dice uno de los oficiales a bordo de la embarcación en la que se organizó el operativo de rescate.

CiberCuba escribió a la Patrulla Fronteriza para identificar la nacionalidad de los inmigrantes rescatados, pero hasta el momento de redactar esta nota no habían respondido los mensajes enviados.

"El sector de Del Río ha visto un aumento en los intentos de contrabando utilizando vehículos U-Haul. Esta es una táctica extremadamente peligrosa que prueba que los contrabandistas no muestran respeto por la vida humana. No sólo enfrentar altas temperaturas, sino una mala decisión de un conductor podría ser fatal para estos migrantes no asegurados", explicó el organismo migratorio.

Estados Unidos enfrenta una crisis migratoria en su frontera sur. Los cubanos son de los principales grupos de migrantes que llegan por rutas no legales, fundamentalmente a través de la frontera con México, aunque muchos también cruzan el río Bravo para ingresar a territorio estadounidense.

A inicios de septiembre nueve inmigrantes murieron en el intento por cruzar el río Bravo y fueron arrastrados por la corriente. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza rescató los cadáveres y arrestó en total a casi un centenar de personas.