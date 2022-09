Yomil arremete contra La Diosa: “El único post que te voy a dedicar en tu extensa y fracasada carrera"

El reguetonero cubano Yomil Hidalgo arremetió contra la cantante cubana Dianelis Alfonso Cartaya -más conocida como La Diosa- cuya carrera calificó de “fracasada”, además de llamarla “vulgar y solariega”.

El origen de la polémica está en que La Diosa cuestionó los conciertos que el músico ha realizado en la isla en fechas recientes, algo que la artista estima que Yomil consigue gracias a sus presuntas conexiones con el Gobierno cubano.

“Este es el único post que te voy a dedicar en tu extensa y fracasada carrera para que sigas haciendo y diciendo sobre mí persona, tú piensas que eso que tú dices a estas alturas del campeonato me puede importar”, escribió Yomil en sus historias de Instagram.

“Eso está bueno para otro, pero ya yo estoy curado de espanto, mi Fiona (cariñosamente), pero me causa curiosidad cómo llamas 'personaje' a un artista que tiene una historia hecha y derecha, una carrera y un legado tan bonito en nuestro país”, apuntó el artista.

“En todo caso el 'personaje' aquí es usted, que la única historia que tiene es ser bajita en redes sociales, una vulgar y solariega, no, perdón, del solar no, tú no tienes cara de haber nacido en un solar, en el solar nací yo, que de ahí sí vengo y con tremendo orgullo te puedo decir que gracias a mi esfuerzo y sacrifico me superé”, dijo también el reguetonero en su extensa publicación, en la que incluso dedicó una parte a “Rey el Mago”, esposo, productor y padre de su hija más pequeña de La Diosa.

“Mi Rey, póngase fuerte mi bro, que tienes una flojera de pin… yo me apuesto lo que sea con cualquiera que si una mujer mía se pasa la vida hablando, difamando y faltándole el respeto a otro hombre eso se ve feo el mío, tu jevita da asco”, escribió el reguetonero, que ha sido acusado de machista por algunos internautas no solo por dedicar parte de su mensaje a la pareja de la cantante, sino también por mandar a La Diosa a dedicarse a "criar a sus hijos".

(Fuente: Captura de historias de Instagram/Yomil)

El reguetonero apuntó que esta es la última vez que “le da pauta” a La Diosa de Cuba, a quien se refirió además como “rendidora de Oti”, ello en referencia al presentador cubano residente en Miami, Alexander Otaola, quien demandó a Yomil por un enfrentamiento que tuvieron ambos durante el último viaje del reguetonero a EE.UU.

Este mismo viernes la cantante llamó al artista "Tabo", ello en referencia al personaje de la Seguridad del Estado de la popular serie de la televisión cubana "Día y Noche.

“Este fue el documento que exigí, Tabo, después de tantos conciertos tumbados por años. Yo hablo con base, nene, yo no los logro porque no soy tú, no tengo tus influencias. ¿Los medios dicen que puedo ahí verdad? Pero a la hora cero no llego, siempre pasa algo, hay una diferencia enorme entre tú y yo y no es el talento y lo sabes, tabito”, escribió La Diosa en una publicación en Instagram en la que adjuntó una carta oficial en la que se reconoce que ella forma parte del catálogo de la Agencia Cubana de Rap.

“Para los que no saben, los cierres y aperturas del verano son actividades del gobierno. Si el gobierno dice que no vas no vas y usted fue. Lástima que como tienes concierto otra vez ya no vamos a ver al gran youtuber político. Hasta amenazaste y este sábado vuelves a trabajar nene. Allá quien te crea, recuerda que es mi papaya de aquí pa’ allá", agregó.

En otra publicación más reciente La Diosa mostró que la publicación de Yomil fue borrada tras ser denunciada.

"Denuncia mis historias, la historia cuenta quién eres", escribió la cantante al reguetonero en tono desafiante.

No es la primera vez en los últimos meses que Yomil y La Diosa protagonizan un intercambio en redes sociales.

En noviembre del año pasado Yomil instó a sus colegas en el mundo de la música a sumarse el 15N a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba para apoyar al pueblo y reprochó que muchos de esos artistas no salieron el 11J a manifestarse.

Las palabras de Yomil motivaron una respuesta directa de Dianelis Alfonso Cartaya, que propuso al reguetonero concretar una cita para ese día.

“Yomil, el día 15 dime dónde nos encontramos para que no te sientas solo, te espero”, escribió La Diosa en la citada red social, acompañado de un emoticono risueño, que confirmó la ironía de su afirmación.

