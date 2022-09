Camila Cabello canta "Havana" con John Legend, Gwen Stefani y Blake Shelton en The Voice

Coaches de The Voice

La cantante cubana Camila Cabello se estrena este septiembre como coach de The Voice y tuvo su entrada triunfal en el popular concurso televisivo con su megaéxito "Havana".

La exintegrante de Fifth Harmony no solo desplegó todo su talento y su ritmo latino sobre el escenario de The Voice, sino que puso a cantar su tema al resto de los coaches, los veteranos Blake Shelton y John Legend y la cantante Gwen Stefani, que se une por segunda vez al show después de su debut en 2019.

La cadena NBC dejó a los seguidores del reality con la boca hecha agua con un adelanto de la explosiva interpretación de "Havana" de los cuatro talentosos artistas, todos con estilos muy diferentes.

Camila fue recibida por el resto de los coaches con mucho cariño. Aunque es la nueva de la competencia y tendrá que pensar muy bien sus estrategias, su talento, popularidad y carisma le dan la posibilidad de convertirse en una de las entrenadoras favoritas.

Si bien es su estreno como coach, la cantante cubana ya pasó por el show antes, como mentora del equipo de John Legend en la temporada pasada. Este año, Camila traerá como su asesor durante las batallas a Charlie Puth.

La temporada 22 de The Voice se estrenará con un especial de dos episodios dos días seguidos, el lunes 19 de septiembre y el martes 20, de una hora de duración cada uno. Más adelante, los episodios se emitirán una vez a la semana con una duración de dos horas.

