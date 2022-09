Termoeléctrica Guiteras y unidad uno de Santa Cruz sincronizan al Sistema Eléctrico Nacional

La central termoeléctrica (CTE) matancera Antonio Guiteras y la Unidad Nº 1 de la CTE Ernesto Guevara de Santa Cruz sincronizaron este sábado, aportando progresivamente entre ambas hasta 280 MW al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

En sendas informaciones de “último minuto”, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) trasladó la “buena noticia” a una población hastiada de los prolongados y continuos apagones que sufre y que se desespera con los partes informativos de la empresa estatal que monopoliza el servicio eléctrico en el país.

Captura de pantalla Facebook / UNE

“Último minuto. Sincroniza al Sistema Eléctrico Nacional la Unidad No 1 de la Termoeléctrica Ernesto Guevara de Santa Cruz, en estos momentos se encuentra subiendo su carga hasta llegar a sus 60 MW” se lee en uno de los comunicados.

“Último minuto. Sincroniza al Sistema Eléctrico Nacional la Termoeléctrica Antonio Guiteras, en estos momentos se encuentra subiendo su carga hasta llegar a los 220 MW”, anunció el otro.

Captura de pantalla Facebook / UNE

La UNE impidió la publicación de comentarios en ambos posts de Facebook, en un intento por acallar las voces que critican duramente la gestión de los directivos, el abuso de las autoridades y la incompetencia del gobierno, blancos habituales del malestar y la indignación de los cubanos.

A pesar del comienzo del proceso de sincronización este sábado, la UNE pronosticó un déficit de 850 MW en el horario diurno y de 765 MW durante el horario pico nocturno, con lo que ello implica de afectaciones en el servicio eléctrico, es decir, de apagones.

El martes pasado, la Guiteras salió del SEN en la noche debido a un salidero en las calderas. La UNE precisó entonces que “se necesitan aproximadamente 30 horas de enfriamiento para lograr acceder a la zona averiada y comenzar los trabajos de mantenimiento”.

Al día siguiente sincronizaba al SEN la Unidad Nº 6 de la termoeléctrica "de Santa Cruz, aportando100 MW de potencia, una cantidad que ni alivia ni soluciona el problema de los apagones.

La semana abría nuevamente con el carrusel informativo de la UNE y sus partes diarios de “capacidad de generación”, “déficits” y “afectaciones”, que no reflejan el calvario de un pueblo a oscuras.

A finales de agosto, el gobernante Miguel Díaz-Canel dijo que en los próximos meses pretendía disminuir los apagones que sufren los cubanos "en el menor tiempo posible". También dijo que pretendía desarrollar inversiones y mantenimientos en las plantas para brindar estabilidad al SEN y cambiar la matriz energética del país hacia fuentes renovables.

"Aspiramos, con esta estrategia, que en diciembre podamos alejarnos lo más posible de los apagones, incluso llevarlo a cero", enfatizó Díaz-Canel. Además, se mostró confiado en que el SEN ganará en estabilidad durante el 2023, mientras que las inversiones permitirán la introducción de otras fuentes de energía con nuevas tecnologías.

Sin embargo, este viernes el presentador de televisión y vocero del régimen cubano, Michel Torres Corona echó por tierra la solemnidad del anuncio de Díaz-Canel al burlarse en el programa “Con Filo” de las medidas de ahorro energético en Europa y de los apagones en Cuba.

"Queremos brindar todo nuestro apoyo a nuestros hermanos europeos que ya están anunciando recortes obligatorios de consumo eléctrico. No sabemos si es que algunas de sus termoeléctricas no están sincronizando, pero si necesitan asesoría técnica cuenten con nosotros que estamos más que familiarizados con los apagones, o sea, 'con los recortes obligatorios de consumo eléctrico'", expresó el comunicador con un tono irónico que no se compadece con la desgracia de los cubanos.