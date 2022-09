Cuba asegura que no ha podido acceder al crédito ruso de 1,200 millones de euros para termoeléctricas

El gobierno de Cuba dijo que aún no tiene acceso al crédito de 1,200 millones de euros aprobado por Rusia, en 2016, para la restauración de las centrales termoeléctricas (CTE) cubanas.

Cubadebate publicó un reportaje que detalla la crítica situación de las termoeléctricas en Cuba, algunas de ellas con más de 40 años de funcionamiento. Reportaron un total de 8 CTE y 20 bloques de generación en el país, de los cuales solo funcionan 16 en la actualidad y con continuas acciones de mantenimiento.

Captura de imagen en Cubadebate

Ante los alarmantes datos, un usuario identificado como "Roberto", cuestionó al Estado cubano cómo es posible que no hayan realizado mantenimientos y restauraciones antes de llegar a la actual situación de crisis, si hay un crédito de 1,200 millones de euros aprobados por Rusia para esta tarea, desde el 2016.

El periodista Oscar Figueredo, uno de los autores del artículo, adjuntó como respuesta al usuario, las declaraciones de la viceministra de Energía y Minas Tatiana Amarán Bogachova sobre el tema.

"El dinero de ese crédito no se empleó en nada. Sencillamente, no hemos podido reanudar el proyecto. Por otro lado, los créditos no son un regalo, sino un préstamo. No hay modo de que Cuba pueda emplear el dinero en otra cosa que no sea este proyecto", dijo Amarán.

Explicó que el proyecto era construir cuatro unidades de 200 MW cada una, tres en la termoeléctrica de Santa Cruz del Norte y una en la del Mariel. El monto cubre el 90% del costo, pero según la viceministra, "la parte cubana está obligada a pagar, anticipadamente el restante 10%".

Detalló que los "trabajos de preparación del proyecto", hechos por empresas rusas y cubanas, tardaron tres años, desde 2016 hasta 2019. Esta demora Amarán alegó que se debe a que era de mucha "complejidad". En 2020 crecieron los retrasos por la pandemia del coronavirus y la profunda crisis de la economía cubana.

"Nos resultó imposible disponer del monto anticipado que permitirá que la parte rusa disponga del crédito para el proyecto", dijo Amarán.

"Durante 2020 y 2021, el mundo lidió con la responsabilidad de sobrevivir y nosotros, así pobres y bloqueados, desarrollamos candidatos vacunales y protegimos la vida de la población contra la terrible pandemia que cobró millones de vida en el mundo", dijo la viceministra.

Señaló que luego llegaron los "conflictos entre Rusia y Ucrania" que siguieron atrasando "tan importante proyecto (...) Esos 1,200 millones de euros son para financiar los trabajos de las empresas rusas involucradas en el proyecto, lo maneja y administra una entidad rusa desde ese país", aseguró la viceministra.

Entre 2006 y 2019 el gobierno ruso prestó a Cuba $2,300 millones de dólares para financiar proyectos de energía, industria metalúrgica y transporte. Sin embargo, el régimen no garantizó el mantenimiento de las termoeléctricas.

Las autoridades rusas revelaron los datos el 11 de junio en el medio de prensa Sputnik, donde se aclaró que la mayor parte de estos préstamos ($1,360 millones) tenían el objetivo de construir la infraestructura para evitar una posible crisis energética en Cuba.