Cantante Dantes Cardosa se contagió de dengue en Cuba: "Estoy de vuelta"

El cantante cubano Dantes Cardosa, quien sufrió una hemorragia cerebral a comienzos de este mes, reveló que los estudios médicos que le hicieron arrojaron que fue dengue -contraído en un reciente viaje familiar a Cuba- lo que provocó un desmayo que acabó en un golpe muy fuerte en la cabeza y la posterior hemorragia.

Varias fotos publicadas por el exintegrante de La Charanga Habanera en agosto confirman que efectivamente disfrutó de unas vacaciones en Cuba el mes pasado, que incluyeron una estancia en la playa de Varadero.

“Está que llueve bastante en Cuba y los zancudos están alborotados, me picó el mosquito y no me di cuenta, me comenzó a dar fiebre, vómitos y diarrea", explicó el intérprete cubano en entrevista con el diario peruano Trome.

"Regreso a Lima el primero de septiembre y el día dos me estaban haciendo masajes en casa, me levanto de la camilla mareado, me voy al baño y ahí me desmayé en los brazos de mi mujer, y me di un golpe muy fuerte en la cabeza, lo que ocasionó la hemorragia”, relató.

“El neurólogo me mandó varios exámenes para descartar aneurisma, leucemia. Yo estaba asustadísimo, pensaba que tenía cáncer, algo malo, fueron unos días muy feos. Mi mama, mi mujer y mi hijita llorando, fue muy difícil”, añadió el músico, que estuvo hospitalizado varios días.

“Mis plaquetas estaban muy bajas y cuando me doy el golpe, no era para que me suceda todo esto, sino que el dengue aceleró la hemorragia, el sangrado”, comentó Dantes en respuesta a la pregunta de si fue el dengue la causa directa de la hemorragia cerebral.

El músico explicó que le han hecho dos tomografías y que el médico le dijo que en dos o tres meses se debe absorber la hemorragia. De momento debe tomar unas pastillas, estar tranquilo en casa de reposo y no cargar peso.

“Estoy muy bien gracias a Dios porque hay muchos pacientes que quedan con el cuerpo paralizado, sin habla, y a mí me ve bien, fue un milagro. Dios me dio una segunda oportunidad para vivir, porque hace muchos años tuve un accidente fuerte con mi grupo en Cuba y salimos ilesos. Es increíble como un mosquito tan pequeño puede provocar todo esto”, explicó.

Interrogado sobre las posibilidades de que retome su carrera, Dantes explicó que el médico irá evaluando su evolución en los próximos meses.

“Estoy lucido, hablo fluidamente, pero hay que guardar reposo y estar tranquilo. Agradezco a la gente por las oraciones, el cariño, he leído todos sus mensajes. Mi última publicación tiene 75 mil ‘likes’, jamás en mi vida había recibido tantos ‘likes’, ya quiero salir para la pista, seguir cantando que es mi vida. Tengo ganas de pararme y salir a los conciertos, pero hay que esperar”, concluyó.

En días recientes Dantes Cardosa agradeció las numerosas muestras de cariño y los deseos de pronta recuperación que ha recibido luego de que se diera a conocer su accidente.

"Gracias por sus oraciones a todos. Estoy muy feliz de toda la buena vibra y todos los mensajes que he recibido. No puedo responder pero me da mucha fuerza y mucha alegría recibir tan hermosos mensajes. Los quiero mucho", escribió la pasada semana.

