Bad Bunny y Rosalía, los más nominados a los Latin Grammy 2022

Bad Bunny y Rosalía son los favoritos a los Latin Grammy 2022 Foto © Instagram / Bad Bunny, Rosalía

Ya está en marcha la cuenta atrás para la noche más importante de la música latina: los Latin Grammy. La 23ª edición se celebrará el jueves 17 de noviembre, una fecha marcada para decenas de artistas que este martes se han descubierto nominados a los galardones.

La Academia Latina de la Grabación publicó la lista de nominados a los prestigiosos premios que se entregarán en Las Vegas, en una noche mágica cargada de actuaciones musicales y, seguro, muchas sorpresas.

La lista de nominados está liderada este año por Bad Bunny, quien aspira a llevarse diez gramófonos dorados. Entre ellas Álbum del Año y Grabación del Año. Rosalía le sigue de cerca con ocho, mientras que Christina Aguilera y Jorge Drexler cuentan con siete cada uno. En la larga lista el nombre de Camilo se repite en seis ocasiones y el de Rauw Alejandro cinco.

Entre los nominados también encontramos varios nombres de artistas cubanos como el dúo Gente de Zona, formado por Alexander Delgado y Randy Malcom, o Leoni Torres.

Aquí te dejamos la lista de nominados en las categorías principales:

Grabación del Año

PA MIS MUCHACHAS Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole Featuring Nathy Peluso

CASTILLOS DE ARENA Pablo Alborán

ENVOLVER Anitta

PA'LLA VOY Marc Anthony

OJITOS LINDOS Bad Bunny & Bomba Estereo

PEGAO Camilo

TOCARTE Jorge Drexler & C. Tangana

PROVENZA Karol G

VALE LA PENA Juan Luis Guerra

LA FAMA Rosalía Featuring The Weeknd

TE FELICITO Shakira & Rauw Alejandro

BALONCITO VIEJO Carlos Vives & Camilo

Álbum del Año

AGUILERA Christina Aguilera

PA’LLA VOY Marc Anthony

UN VERANO SIN TI Bad Bunny

DEJA Bomba Estéreo

TINTA Y TIEMPO Jorge Drexler

YA NO SOMOS LOS MISMOS Elsa y Elmar

VIAJANTE Fonseca

MOTOMAMI (Digital Album) Rosalía

SANZ Alejandro Sanz

DHARMA Sebastián Yatra

Canción del Año

A VECES BIEN Y A VECES MAL Ricky Martin Featuring Reik

AGUA Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers

ALGO ES MEJOR Mon Laferte

BALONCITO VIEJO Carlos Vives & Camilo

BESOS EN LA FRENTE Fonseca

ENCONTRARME Carla Morrison

HENTAI Rosalía

ÍNDIGO Camilo & Evaluna Montaner

PA MIS MUCHACHAS Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Featuring Nathy Peluso

PROVENZA Karol G

TACONES ROJOS Sebastián Yatra

TOCARTE Jorge Drexler & C. Tangana

Mejor Nuevo Artista

ANGELA ALVAREZ

SOFÍA CAMPOS

CANDE Y PAULO

CLARISSA

SILVANA ESTRADA

POL GRANCH

NABÁLEZ

TIARE

VALE

YAHRITZA Y SU ESENCIA

NICOLE ZIGNAGO

Mejor Fusión/Interpretación Urbana

PA MIS MUCHACHAS Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G Featuring Nathy Peluso

SANTO Christina Aguilera & Ozuna

VOLVÍ Aventura, Bad Bunny

TITI ME PREGUNTO Bad Bunny

THIS IS NOT AMERICA Residente Featuring Ibeyi

Mejor Interpretación Reggaeton

DESESPERADOS Rauw Alejandro & Chencho Corleone

ENVOLVER Anitta

YONAGUNI Bad Bunny

NICKY JAM: BZRP MUSIC SESSIONS, VOL. 41 Bizarrap & Nicky Jam

LO SIENTO BB:/ Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

Mejor Álbum de Música Urbana

RESPIRA Akapellah

TRAP CAKE VOL. 2 Rauw Alejandro

LOS FAVORITOS 2.5 Arcangel

UN VERANO SIN TI Bad Bunny

ANIMAL Maria Becerra

Mejor Canción Urbana

DESESPERADOS Rauw Alejandro & Chencho Corleone

LO SIENTO BB:/ Tainy, Bad Bunny & Julieta Venegas

MAMIII Becky G & Karol G

OJOS ROJOS Nicky Jam

TITI ME PREGUNTO Bad Bunny

Mejor Álbum de Salsa

SERÁ QUE SE ACABÓ Alexander Abreu y Havana D'Primera

PA'LLA VOY Marc Anthony

LUIS FIGUEROA Luis Figueroa

Y TE LO DICE... Luisito Ayala y La Puerto Rican Power

LADO A LADO B Víctor Manuelle

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

EL MUNDO ESTÁ LOCO Jorge Luis Chacín

DE MENOR A MAYOR Gente De Zona

ALL INCLUSIVE Marissa Mur

TROPICO Pavel Nuñez

CUMBIANA II Carlos Vives

