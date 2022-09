Comienza juicio contra Pablo Lyle por homicidio involuntario de cubano en Miami

El juicio del actor mexicano Pablo Lyle, acusado del homicidio involuntario de un cubano en 2019 en una discusión por el tráfico, comenzó el martes en una corte de Miami.

Tras varios retrasos por la pandemia y solicitudes de aplazamiento por parte de la defensa de Lyle, se inició el proceso, cuyo primer paso es la selección del jurado, que puede durar entre dos y tres días.

Más de 100 personas serán evaluadas hasta que al final quedarán las ocho que integrarán el tribunal. De ellas, dos serán alternas, o sea, estarán en caso de que algún miembro no pueda asistir.

Se prevé que no sea hasta el viernes o inicios de la semana próxima que la Fiscalía y la defensa presenten sus alegatos.

Lyle, de 35 años, está acusado de la muerte de Juan Ricardo Hernández, de 63 años, un cubano al que el actor le dio un puñetazo en la cara tras una discusión, y al que dejó tendido inconsciente en la calle. Cuatro días después el anciano murió en un hospital.

Según imágenes transmitidas en el programa Ventaneando, la jueza del caso, Marisa Tinkler Méndez estimó en cinco días hábiles la duración del juicio.

La magistrada advirtió a los posibles jurados sobre la importancia de ser imparciales y juzgar solo las evidencias, y no dejarse llevar por lo que se conoce del caso, que ha sido muy mediático.

"Mientras estén aquí no podrán realizar ningún tipo de investigación, buscar en Google, todo eso no es evidencia, eviten la tentación de obtener información, o de investigar, porque de lo contrario estarán violando una orden judicial y ese será otro problema. Nadie puede venir con ideas preconcebidas...", recalcó.

En este mismo programa se reveló que hubo cambios en el expediente que podrían ser determinantes para el acusado.

Uno de ellos es que la defensa de Lyle, que sigue alegando que el actor actuó en defensa propia, pidió que no se admitiera el testimonio del médico forense que le hizo la autopsia a Juan Ricardo Hernández. El otro es que la fiscalía presentó nuevas pruebas el pasado 15 de septiembre.

Sobre este último aspecto, Mónica Mendoza, corresponsal del programa Chisme No Like, señaló que "Hubo un encuentro entre fiscales y defensa, porque no admitieron que tenían en su poder un video del cuerpo de uno de los policías, que puede ser significativo en el caso, y acordaron al final que se va a poner entre los elementos que se van a mostrar en el juicio. Un video que tenía la fiscalía desde abril del 2019 y los defensores no lo sabían", en declaraciones citadas porYahoo.

La reportera estuvo presente en la sala del Undécimo Tribunal del condado de Miami-Dade, y describió el aspecto del actor como de estar más delgado, con el pelo corto y sin barba, y muy tranquilo. Después de él llegaron su hermana, su tía y otros familiares.

Pablo Lyle se encuentra en libertad bajo fianza, y cumple arresto domiciliario en la casa de su hermana en Miami, con vigilancia electrónica desde marzo de 2019.

En abril pasado, sus abogados solicitaron que le retiraran el grillete electrónico, pero la justicia desestimó la petición.

El 31 de marzo de 2019, Lyle se dirigía con su familia hacia el aeropuerto de Miami para tomar un avión hacia México, pero en el trayecto su auto obstruyó el paso del auto que conducía Juan Ricardo Hernández.

Este les reclamó y Pablo se bajó de su carro y le dio un piñazo en la cara. Seguidamente él y sus acompañantes se fueron, mientras el cubano yacía tendido en la calle.

El actor fue detenido antes de abordar el vuelo y acusado de agresión, y pagó una fianza de 5,000 dólares. Pero el 4 de abril el anciano murió de una hemorragia cerebral, y la acusación pasó a homicidio involuntario, por el que podría cumplir hasta 15 años de prisión.