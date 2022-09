El Chulo estrena "Con Brujería No": Arrollando a ritmo de conga santiaguera

El Chulo viene arrollando esta semana a ritmo de conga santiaguera con su más reciente estreno: “Con Brujería No”.

Al anunciar la canción y el videoclip en su perfil de Instagram, El Chulo confesó a sus seguidores que estaba “loco por arrollar” y se preguntó si sus fans también.

“Vayan corriendo para mi canal de YouTube que ya salió el tema que todos estaban esperando 'Con Brujeria No', conga santiaguera”, escribió El Presidente del Reparto junto a un adelanto del videoclip en otra publicación en la red social.

El audiovisual, dirigido por el realizador Davinson Núñez, está hecho a base de animación y no caben dudas de que logró representar con mucha exactitud al cantante.

Núñez tuvo a su cargo dos videoclips, “La papaya de 40 libras” y “Pinguita de Jardín”, de otra artista cubana, La Diosa, también con este recurso de la animación.

El Chulo aseguró en su canal de YouTube, donde el tema ya supera las 30 mil reproducciones, que esta conga honra a Santiago de Cuba, “donde comenzó todo”.

“Quieres que Orula te resuelva lo que tú en la cama no le das / Haciendo brujería pa' que vuelva, pero ella no está pa' na' / Loco, pero loco, ay tú no vas a engancharla ni con mango ni con coco / Loco, pero loco, ya tú no la matas, la mata otro / Con brujería no”, dice la letra de la canción.

Los seguidores del reguetonero compartieron algunas de sus impresiones sobre el tema y todo parece indicar que les ha gustado.

El Chulo está en un excelente momento de su carrera y acaba de celebrar el millón de reproducciones del tema “No Digas Nada” que estrenó en mayo junto a Yoani Star.

La pasada semana El Presidente del Reparto también estuvo de lanzamiento en solitario con la canción “Te Arde”, y a finales de agosto aterrizó en las plataformas digitales con “Mis Estados”.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.