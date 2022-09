Desde Juan Luis Guerra a Alejandro Sanz: Shakira revela los amigos que la apoyan tras su ruptura con Piqué

Shakira está viviendo el capítulo más oscuro de su vida. Un momento complicado en el que ha encontrado el apoyo en su familia, sus hijos y también algunos compañeros que ha conocido a lo largo de su carrera como cantante. Personas que se han volcado en arroparla en la delicada situación que atraviesa y a algunos de ellos los mencionó en la entrevista que concedió a Elle, la primera en la que habló sobre su ruptura con el futbolista español Gerard Piqué.

Para la revista, la de Barranquilla relató el difícil bache que está atravesando por la separación, el acoso mediático, su problemas con la Hacienda española y también la delicada salud de su padre, quien este mismo año se sometió a una cirugía cerebral.

Sin embargo, la intérprete de "Te felicito" no ha estado sola y algunos de los artistas con los que ha trabajado en el pasado le han demostrado su gran amistad estando a su lado.

"Por suerte he encontrado un lado increíble y humano en personas, ya sabes, personas que creía que estaban en mi vida únicamente por el trabajo que hacemos juntos. Pero no, estas personas realmente tienen una empatía y un corazón que explica por qué son tan queridos", destacó la artista de 45 años, antes de mencionar a will.i.am, Chris Martin, Alejandro Sanz o Juan Luis Guerra.

"Por ejemplo, will.i.am. Estamos en contacto a menudo y un día incluso me envió una hermosa oración, rezando por mis hijos y para que yo encuentre la paz", comentó Shakira sobre el miembro de The Black Eyed Peas.

"Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite", agregó la cantante, que también nombró a Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz.

"Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos", sentenció.

