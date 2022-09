Alejandro Brugués, director de "Juan de los Muertos", entre los premiados en Fantastic Fest 2022

El director y guionista argentino de nacionalidad cubana Alejandro Brugués fue uno de los ganadores a Mejor Dirección en la sección “Horror Features” en el festival de cine Fantastic Fest 2022, que tuvo lugar del 22 al 29 de septiembre en Texas, Estados Unidos.

La obra premiada fue el largometraje Satanic Hispanics, una antología conformada por cinco cortos de horror, con una faceta también humorística, que tiene el sello de Brugués, los estadounidenses Mike Mendez y Eduardo Miguel Sánchez, este último de origen cubano, el argentino Demian Rugna y la mexicana Gigi Saul Guerrero.

A través de su perfil en Instagram, Alejandro Brugués celebró este reconocimiento junto a los demás realizadores.

“Esto acaba de suceder y no puedo creerlo. Hemos ganado el premio a los mejores directores en el Fantastic Fest. No podría estar más feliz y más orgulloso de mi encantadora pandilla de Satanic Hispanics”, aseguró el director de Juan de los Muertos no sin antes felicitar a sus compañeros.

“¡Ganamos! ¡Satanic Hispanics ganó la Mejor Dirección en un largometraje de horror en Fantastic Fest! ¡Felicidades hermanos! ¡Felicidades elenco y equipo de nuestro segmento ´Nahuales´! Este fue el corto que volvió a impulsar mi pasión por la dirección y la edición”, escribió Gigi Saul Guerrero también en la red social.

Demian Rugna compartió sus impresiones en Instagram tras conocer el premio: “¿Qué me contás? Premio a mejor director en Fantastic Fest, compartido con mis compas de la antología Satanic Hispanics (…) Lindo volver a la Argentina con un pedazo de este premio”.

Según una reseña del blog especializado en cine Slash Film, “Satanic Hispanics no es solo otra variedad de secuencias de asesinatos con un impacto temático general, es un modelo a seguir y un camino hacia el éxito de las antologías de terror”.

Satanic Hispanics se estrenó durante la edición de este año del Fantastic Fest, un evento que su página oficial califica como el festival especializado en cine de terror, fantasía, ciencia ficción, acción y películas fantásticas más grande de Estados Unidos, que se celebra anualmente desde 2005.

De acuerdo con Brugués “no hay mejor lugar para dar rienda suelta a nuestro bebé Satanic Hispanics al mundo. Ha sido genial reunir a la pandilla. Ver nuestra película con este público será siempre uno de mis recuerdos favoritos”.

