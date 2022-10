Cubano a prisión perpetua por asesinato en Miami luego de que gobierno de Cuba negara su deportación

David Paneque, un conocido pandillero cubano de Miami, que había cumplido antes 10 años en prisión, fue condenado a cadena perpetua el pasado viernes por un asesinato a sangre fría.

Según informa Miami Herald, el cubano fue condenado por el juez del circuito Thomas Rebull por violar la libertad condicional debido al apuñalamiento de un hombre en 2007 a la salida de un restaurante de West Kendall.

Hace cinco años, Paneque terminó una condena de una década en prisión por apuñalar a un hombre durante un robo. Se ordenó su deportación a su Cuba natal, pero la isla no lo aceptó, por lo que quedó en libertad condicional en Miami.

Esta vez el hombre de 32 años vuelve a la cárcel de por vida por un asesinato que quedó registrado claramente en un vídeo de vigilancia.

El pandillero asesinó a sangre fría a su amigo Leandro López, el 24 de marzo de 2019, en un centro comercial de West Miami-Dade.

Las imágenes de vigilancia mostraron que López suplicó por su vida antes de que Paneque lo matara a tiros, tomara algo de su cuerpo y se fuera en una camioneta.

Aun así, el pandillero todavía está a la espera de un juicio por cargos de asesinato en primer grado, y se enfrenta a la posibilidad de la pena de muerte si es declarado culpable.

La primea condena de Paneque, en noviembre de 2007, fue debido a un robo a punta de cuchillo a la salida de un restaurante de West Kendall. La víctima recibió varias puñaladas, aunque no perdió la vida.

El pandillero, cuyo nombre en calle en aquel momento era “Psycho”, fue sorprendido más tarde intentando cobrar los cheques del hombre.

En ese momento, también estaba en libertad condicional por llevar un arma oculta.

Aunque era un adolescente en ese momento, fue acusado como adulto y condenado a 10 años de prisión por intento de asesinato y robo a mano armada.

Poco después, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba que Paneque era uno de los más de 300 miembros de bandas callejeras violentas que habían sido detenidos en el marco de una campaña nacional contra las bandas.

El ICE lo describió como un “ciudadano cubano” que era “susceptible de ser expulsado por una condena penal”.

Pero eso no ocurrió. En cambio, fue liberado de la prisión de Florida en 2017 y colocado en libertad condicional estatal y supervisión de inmigración.

El Miami Herald recuerda que, en 2019, el caso de Paneque puso de relieve el complicado asunto de las deportaciones a Cuba.

Desde hace décadas, hay más de 40,000 cubanos en Estados Unidos con órdenes de expulsión por haber sido condenados por delitos o violaciones de la ley de inmigración, pero como Cuba se niega a aceptar a la mayoría de los deportados, viven libremente bajo órdenes de supervisión, que les obligan a presentarse al menos una vez al año ante las autoridades.

En el último año, refiere El Miami Herald, el gobierno de la isla ha dejado de aceptar vuelos de deportados, en medio del mayor éxodo de cubanos hacia EE. UU. de la historia.

Luego de su primera liberación, el pandillero cubano se permitió bromear sobre este hecho.

“¿A dónde me van a enviar? Cuba no me quiere. No me quieren aquí. No me quieren allá”, ironizó el pandillero.