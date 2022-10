El Chacal posa junto a su abuelo y su hijo Milan: "Misión cumplida"

El reguetonero cubano Ramón Lavado Martínez, El Chacal, no puede estar más feliz, luego de cumplir finalmente uno de sus más grandes sueños: reunirse con su abuelo y con el más pequeño de la familia, su hijo Milan.

El Chacal se reencontró con su madre y su abuelo en Punta Cana, en República Dominicana, a finales de septiembre.

"Misión cumplida", escribió el artista junto a una hermosa foto en la que aparece su abuelo Ramón cargando a Milan y él abrazándolos a ambos.

"Grande eso, wao", reaccionó La Diosa, mientras Osmani García comentó: "Qué belleza, la vida en una foto".

"Se hizo realidad hermano, felicidades, tú te lo mereces bro", escribió El Micha.

Otros artistas como El Uniko, Diana Fuentes, Yomil y Alain Daniel también celebraron la alegría de su colega.

El pequeño Milan había conocido ya a su abuela y su bisabuelo en diciembre de 2021, cuando viajó a La Habana con su mamá Anisleydis Valdés, pero el cantante no pudo ir con ellos.

El intérprete de "No te enamores de mí" no ha vuelto a pisar Cuba desde que comenzó a expresarse pública y musicalmente en contra del régimen de la isla y a participar en manifestaciones por la libertad de Cuba en Miami.

"Mi hijo pudo conocer a su abuela y a su bisabuelo Ramón, me alegra que pudo llegar a mi casa del hueco en Marianao, pero, confieso que estoy con el corazón destruido, no pude estar ahí para presenciar la reacción de mi familia con su primer nieto, no pude captar la imagen con mi abuelo y el niño, como tanto he soñado", dijo en aquel momento el artista.

Sin embargo, El Chacal por fin ha logrado reunir a su hijo con sus abuelos y ser también él partícipe de esos dulces momentos familiares que tanto añora.

