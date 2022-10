Cubano Chapman queda fuera por indisciplina del roster de Yanquis para Serie Divisional

La irregular campaña rendida en 2022 por el relevista cubano Aroldis Chapman podría ser su última con la casaca de los Yanquis, una vez que la franquicia neoyorquina lo apartó de su roster para la inminente Serie Divisional alegando razones de tipo disciplinario.

De acuerdo con declaraciones del manager Aaron Boone recogidas en el sitio de MLB, El Misil "se perdió un entrenamiento y no tenía una excusa aceptable". En concreto, el equipo le había programado para el viernes una sesión de prácticas contra sus compañeros de equipo a la cual él no asistió y, en su lugar, decidió irse a su casa en Miami. "No estaba bien que no estuviera aquí”, agregó el mentor. "Sentí que era mejor para él mantenerse alejado por ahora".

Por su parte, el gerente general Brian Cashman señaló que "tienes que estar dentro por completo en esta época del año, y es decepcionante. Tenemos gente aquí que está compitiendo y muriendo por estar en esta lista, luchando por estar en esta lista".

Además de ser excluido del roster para el duelo contra Cleveland, Chapman recibió una multa cuyo monto no fue revelado.

Boone dejó abierta la posibilidad de que el zurdo holguinero sea convocado para la Serie de Campeonato -en caso de que los Yanquis logren eliminar a los Guardianes-, si bien su estado de forma dista mucho de ser el que lo convirtió en cinchete para los cierres de partido.

De 34 años, Chapman dejó en esta temporada una efectividad de 4.46 en 43 salidas, con apenas nueve salvados y la tasa de ponches más baja de su carrera de 13 campeonatos (10.7 strikeouts cada nueve entradas). Golpeado por la inestabilidad e involucrado en incidentes absurdos como un tatuaje infectado que lo mandó a lista de lesionados, el cubano llegó incluso a perder su rol de cerrador en favor del derecho Clay Holmes.

Expertos han especulado que Chapman se sintió a priori fuera de la lista de postemporada y por ello no se presentó en el entrenamiento en Yankee Stadium, pero Boone salió al paso de esa tesis alegando que "él está empleado" y "debía proporcionar trabajo. La lista de postemporada aún no se había establecido".

Precisamente el bullpen es el lado flaco de los Mulos del Bronx para enfrentar el mes de octubre, donde la directiva deberá echar mano frecuentemente a Scott Effross, Jonathan Loáisiga, Lou Trivino y el referido Holmes, quien ha acusado dolencias en el hombro de su brazo de lanzar.

El veterano pitcher oriental ocupa el vigésimo cuarto puesto en la lista histórica de rescates con un total de 315.