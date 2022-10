Maluma sorprende a Marc Anthony con emotivas palabras en su concierto conjunto: "Te amo con toda mi alma"

A Marc Anthony y Maluma no solo les une la música, sino también una bonita y sincera amistad que se remonta desde hace años. Por ello, es habitual verles participar juntos en proyectos como el concierto que ofrecieron los dos el viernes en Quito (Ecuador).

Cada artista tuvo su momento sobre el escenario para deleitar al público con sus canciones, y durante la intervención del cantante colombiano no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a su colega. Un discurso que el mismo Marc Anthony compartió con todos sus seguidores a través de las historias de Instagram.

"Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música. El de la música está escrito, lo que tú me has enseñado es de corazón", comenzó diciendo Papi Juancho. "Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida y por enseñarme tantas cosas", agregó, antes de pedirle un abrazo al salsero.

Un gesto cariñoso que aceptó el Flaco al salir otra vez a tarima para fundirse con él en un caluroso abrazo durante el cual continuaron compartiendo bonitas palabras.

Antes de salir fuera de la tarima para que continuase el show del intérprete de "Felices los cuatro", Marc Anthony se puso de rodillas para hacerle un gesto de alabanza a su amigo en señal de respeto.

"Juanchito, muchas gracias por tus palabras. Tú sabes cuánto te respeto y admiro. Mucho amor, bro", escribió el intérprete de "La Gozadera" al publicar este bonito momento que protagonizaron.

