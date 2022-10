Sensacional: Cubano Yordan Álvarez decide para Houston primer juego de la Serie Divisional

El cubano Yordan Álvarez dejó en el terreno a los Marineros de Seattle (8x7) para darle la delantera a su equipo, los Astros de Houston, en una Serie Divisional de la Liga Americana donde otro hijo de la Mayor de las Antillas, Yulieski Gurriel, también fue pieza clave para los siderales.

Más agresivos no podían arrancar “Los M”, sabedores de que visitaban la casa de un adversario superior y frente a un pitcher que algún día llegará al Hall de la Fama, el gran Justin Verlander. Y ese ímpetu salpicado de entereza -la misma receta que les permitió remontar siete carreras para eliminar a Toronto en los Wild Card- rindió frutos ante el monstruo de Virginia, favorito para alzarse con el Cy Young de la Liga Americana (18-4, 1.75 PCL).

Se lo cuento. La carrera del capítulo inicial derivó de boleto a Julio Rodríguez -el casi seguro Novato del Año en el referido circuito-, hit de Ty France y cañonazo impulsor de Cal Raleigh, el hombre más en forma del line up de Seattle.

No contentos con ello, los Marineros añadieron tres carreras en la siguiente entrada. Entonces Adam Frazier dio hit, Jarred Kelenic -quien venía de conseguir un imparable en sus 32 visitas más recientes- lo imitó, el elevado de J.P. Crawford adelantó a los embasados y un tubey de Rodríguez les abrió a ambos la puerta del home plate.

Momentos después, el segundo indiscutible de France empujó al dominicano y el juego estaba 4x0.

Del otro lado, Logan Gilbert (13-6, 3.20 PCL) centraba su trabajo en rectas de poder y curvas de nudillos para colgar dos ceros casi inmaculados. Sin embargo, en el tercero se encontró con el inefable Yordan, quien le sopló un doblete por el jardín izquierdo y remolcó a dos compañeros. Houston estaba de vuelta en el partido.

Pero definitivamente no era la tarde de Verlander. Tras dos ponches abriendo el cuarto inning, Crawford le despachó un envío en recta para romperle una racha de 62.1 episodios sin permitir jonrón, Rodríguez le dio triple y France, un biangular que devolvió la ventaja de cuatro a los suyos. Es más: si la cosecha no se amplió fue porque Yordan hizo un tiro excelente desde el jardín izquierdo para sacar un out en la goma luego de otro imparable, éste salido del barquillo de Suárez.

Gurriel volvió a lucir en la baja del cuarto -antes había dado el primer hit de los suyos- cuando pegó cuadrangular solitario sobre otro lanzamiento en slider (dicho sea de paso, en la temporada el espirituano apenas había conectado ocho bambinazos en más de 500 turnos oficiales).

Así, con el score 6x3, los astros empezaron el quinto encaramando en su montículo a Bryan Abreu en lugar del veterano as de su rotación abridora, quien se tragó diez “H” y seis “CL” en solo cuatro innings. Y los Marineros mandaron al box a Matt Brash en el sexto para que dominara a Gurriel con corredor en la intermedia.

En el llamado “lucky seven”, Suárez volvió a poner a su equipo con cuatro carreras por delante al disparar vuelacercas a costa de Cristian Javier, y en el cierre del episodio entró en escena otro cubano, Aledmys Díaz, quien falló de emergente por el cátcher Martín Maldonado.

El descuento de Houston llegaría en el octavo frente al joven y veloz mexicano Andrés Muñoz. Yordan pegó sencillo y Bregman botó la Rawlings, el choque se puso 7x5 y las gradas se llenaron de esperanza.

Y así se llegó al noveno. El diestro Paul Sewald dejó a dos en bases con dos outs para la entrada del zurdo Robbie Ray -Cy Young de 2021- ante el tunero, quien le conectó una sinker a placer y la colocó en las gradas del right field, para convertir el parque en manicomio.

Al final, Yordan salió de 5-3 con dos anotadas y cinco remolcadas, y Gurriel lo hizo de 4-3 con una vuelta al infield y una empujada.

De ese modo, el equipo dominador del Oeste de la Americana en el último lustro dio el golpe inicial en el playoff contra una escuadra que no llegaba a postemporada desde hacía 21 años, y a la que ahora aventajó por 16 victorias en el tramo regular (106-56 contra 90-72).